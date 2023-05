Přijdou další úsporná opatření, upozorňuje Mora

Vláda chce svůj úsporný balíček co nejdříve protlačit Sněmovnou. A nebudou to jediné změny. Další úspory už chystá Ministerstvo financí, jak potvrdil náměstek ministra Marek Mora.

Připomínkové řízení k takzvanému konsolidačnímu balíčku vlády skončilo v pondělí o půlnoci. Ministerstva, kraje, profesní komory, nevládní organizace a další instituce měly na podání svých návrhů na úpravy balíčku pouze pět dní, což vyvolalo kritiku.

A nepůjde o jediné úspory, jak v podcastu Ptám se já potvrdil náměstek ministra financí a bývalý viceguvernér České národní banky Marek Mora. „Nějaká opatření jsme panu ministrovi předložili, takže během června by měl s nějakými opatřeními přijít,“ řekl Mora.

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 Máte na ministerstvu už spočítané, kolik připomínek k úspornému balíčku přišlo? – Kolegové to budou teprve počítat a uvidíme, kolik toho bude. Doufejme, že od členů vlády a od ministerstev minimum, ale samozřejmě od těch ostatních nějaké připomínky očekáváme.

3:00 Než se dostaneme k těm nedokonalostem, tak bych přece jen upozornil i na velkou hodnotu balíčku z hlediska makroekonomické stabilizace naší ekonomiky. To je velice důležité. Myslím si, že bychom měli dokonce vládu ocenit za to, že do toho vůbec šla.

4:30 Co by se podle vás mělo v balíčku změnit? – Za sebe bych zmínil asi dvě výhrady, ale nejsou to zrovna ty diskutované. Jedna z nich je, že já bych asi nesnižoval žádnou daňovou zátěž, to znamená, nesnižoval bych ani ten výnos z DPH. Dokonce bych se ani nebál toho, že by se ten výnos zvýšil. A druhá výhrada se týká debaty o tom, jestli se má nějak speciálně upravovat věk odchodu do důchodu pro nějaké profesní skupiny. Všechny země v 90. letech přikročily k tomu, aby se tyto výjimky odstranily, a my si je teď budeme znovu zavádět. To není dobře.

8:00 Vládě bych radil, aby z toho balíčku jako celku neustupovala a vůbec nepřipouštěla, že nějaké možnosti v něm jsou, protože jakmile tohle připustíte, tak se vám otevřou stavidla a ta voda těch změn poteče proudem. Myslím, že si ministr financí Stanjura i premiér Fiala dělají nějaké drobné poznámky na okraj a možná v té finální fázi jednání nějaké drobné změny ještě nastanou.

11:30 Velká kritika se strhla ohledně toho, že pro tiché víno zůstala zachována výjimka a je osvobozeno od spotřební daně. Mělo by se tohle změnit? – Do toho, jak to je, bylo nainvestováno tolik politického kapitálu, že se to pravděpodobně měnit nebude. Mám pocit, že ta politická dohoda tam nebude, i když pro ekonoma to moc smysl nedává.

17:30 Mluvíme o úsporném balíčku pro rozpočty v letech 2024 a 2025, ale co rozpočet letošní? Vy jste v dubnu pro Hospodářské noviny řekl, že je klíčové udržet schválený deficit 295 miliard. Je to ale ještě vůbec možné? – Radil bych začít s těmi škrty co nejdříve ještě letos. Skoro bych řekl okamžitě v řádu týdnů. Do konce dubna jsem měli deficit kolem 200 miliard a ten výsledek by měl být 295, takže za třetinu roku už máme dvě třetiny z deficitu vyčerpány. Takže si myslím, že je evidentní něco dělat. A vzhledem k tomu, že vláda nemá prostor si během toho roku zvýšit nějakým způsobem daně, nějaký daňový výnos, tak jediné, co může udělat, je začít více šetřit.

Vládě bych také radil – a málo se o tom mluví –, že k udržitelnosti veřejných financí se má jednak dojít těmi škrty nebo šetřením, ale ono se z ní dá i takzvaně vyrůst. To znamená, že bychom se měli více bavit o tom, jak pomoci české ekonomice nastartovat znovu hospodářský růst. My teď nerosteme, v rámci Evropské unie jsme jednou z nejhůře fungujících ekonomik, nedosáhli jsme ani předcovidové úrovně, čehož dosáhly už skoro všechny ekonomiky EU. Zároveň ale máme nejnižší nezaměstnanost, což je svým způsobem absurdní, že všichni ti zaměstnaní lidé produkují tak málo.

21:00 Když zůstanu u roku 2023 a u toho, jak zachránit letošní rozpočet, chystáte pro ministra nějaký balík opatření? – Ano, nějaká opatření jsme panu ministrovi předložili, takže během června byl měl s nějakými opatřeními přijít. (…) Bude si to muset vyjednat ve vládě, ale ta rozpočtová situace letošního roku ani žádný prostor pro něco jiného nedává, ministr financí bude muset… – Takže druhý úsporný balíček? – Tak bych tomu neříkal, (…), ale vláda ani moc jiných možností nemá.