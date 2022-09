Nejvyšší státní zástupce: Nesuďte nás jen podle kauzy Čapí hnízdo

1:00 – Svým kolegům jsem opakovaně vysvětlovat, že tu máme desítky tisíc kauz, které jsou běžnou kriminalitou, ale máme tu i několik tipů věcí, které zasahují do politiky, sportu či byznysu a vyvolávají společenský zájem. Ty jsou viditelnější, za ty nás veřejnost i hodnotí. Nenazýval bych to politickými kauzami, ale pokud je to veřejně známá osoba, přitahuje to pozornost. Kolegům vysvětluji, že i oni tomu musí věnovat větší pozornost. Ne že by měli být preciznější, ale měli by více kroků dopředu zvažovat a umět vysvětlovat své kroky. Měli by být hlavně připraveni své konečné rozhodnutí vysvětlit veřejnosti – soustředit se i na tu mediální stránku věci.