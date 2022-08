„Nešťastná“ kauza Mlejnek: S ministrem mají co vysvětlovat, říká Žáček

Šéfa civilní rozvědky Mlejnka a ministra vnitra Rakušana čeká ve čtvrtek slyšení před poslanci. Vysvětlovat budou své styky s podnikatelem Redlem obviněným v kauze kolem pražského dopravního podniku. Co chtějí poslanci slyšet?

Hostem Ptám se já byl poslanec ODS a předseda výboru pro bezpečnost Pavel Žáček.

Vláda Petra Fialy šéfa civilní rozvědky (ÚZSI) Petra Mlejnka, který se stýkal s Michalem Redlem obviněným v kauze Dozimetr, drží nadále ve funkci. Po schůzce v důvěrném režimu na konci minulého týdne prý kabinet neshledal důvody k jeho odvolání. A ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) si stojí za tím, že Mlejnek má jeho plnou důvěru.

Sám ministr, ale i šéf civilní rozvědky tento týden stanou ale ještě před poslanci. Pochybnými Mlejnkovými styky se plánuje zabývat sněmovní bezpečností výbor a komise pro kontrolu ÚZSI.

Mlejnek tak bude muset poslancům objasnit, proč se od roku 2012 pravidelně s Redlem obchodně scházel, ale třeba i okolnosti svého podnikání. Působil totiž ve firmě zabývající se ochranou proti odposlechům, v níž měla podíl jeho manželka, učitelka na základní škole, a dalším spolumajitelem pak byla manželka bývalého policisty odsouzeného za korupci a vynášení informací z policejních spisů.

Může mít vůbec tohle všechno věrohodné vysvětlení? Je šťastné, že do čela rozvědky přišel muž bez nejvyšší bezpečnostní prověrky? A nepoškozuje to především tajnou službu samotnou?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 - Je správné, že Petr Mlejnek zůstává šéfem civilní rozvědky? Ptáte se mě předčasně, výbor bude za dva dny. Nevím, co bylo prezentováno na vládě, a myslím, že by měly na výboru zaznít všechny otázky, abychom si to vyjasnili. Dlužíme to veřejnosti a je to o důvěryhodnosti i nás poslanců. Preferuji neuzavírat to, musíme to veřejnosti vysvětlit. možná je nešťastné, že je to později, ale minulý týden jsem byl na Ukrajině.

3:00 - Dopady na zpravodajskou službu to bohužel má. Bohužel je to tak. Na druhou stranu, pokud vláda nějak reagovala, měli bychom se minimálně s těmi informacemi seznámit. Je nutné, aby dva hlavní aktéři - pan ředitel a pan ministr, mohli reagovat a řekli nám argumenty. Pak bychom po diskuzi, která by měla být veřejná, měli přijmout stanovisko, které bude vyjádřené nějakým usnesením. Měli bychom si ověřit, jako zodpovědní členové výboru pro veřejnost, informace z médií, u zdroje. Považoval bych za nefér, kdybychom tuhle fázi přeskočili.

5:00 - Určitě to dopadá na samotnou zpravodajskou službu, což je kritérium, které mě zajímá. Chci řešit problémy, ale zároveň podporovat náš bezpečnostní systém ČR i našich partnerů, zvláštně v době agrese na Ukrajině. Ta kauza je nešťastná, ale nelze než to projednat.

8:00 - Jaké máte vysvětlení, že se pan Mlejnek mohl scházet s panem Redlem a zároveň se mohl stát šéfem zpravodajské služby? Zatím vysvětlení nemám. Kdyby pan Mlejnek nekandidoval na šéfa zpravodajské služby, nikdy bychom se to nedozvěděli a nikdo by to neřešil. Preferoval jsem i proto od začátku, aby to bylo veřejné. Teď se zabýváme obdobím, kdy součástí zpravodajské komunity České republiky nebyl.

9:00 - Ale buď pan Mlejnek věděl, kdo je pan Redl, nebo to nevěděl a pak je otázka, jak může být šéf zpravodajské služby, když něco takového neví… I na to se já i kolegové zeptáme.

12:00 - Zpravodajská služba by se měla vrátit do režimu, kam patří - tedy do režimu konspirace, kde se pracuje s metodami, které jsou neveřejné. Pod kontrolou ministra vnitra a vlády České republiky.

13:00 - Ředitel zastupuje službu navenek a jestli je něco, co se téhle osoby dotýká, určitým způsobem to má na službu dopad, protože je to důležitá mocenská instituce, ale velmi citlivá na to, co se kolem ní děje. V minulosti na zpravodajské služby útočil i prezident, bylo to velmi zvláštní a rozhodně to nepomohlo.

14:00 - Není chyba, že pan Mlejnek vstoupil do služby bez prověrky na přísně tajné? Tahle otázka se probírala. Ten systém je nastaven tak, že by to měl být někdo z vnitřku zpravodajských služeb. Neřeší se tím, jestli má prověrku NBÚ, protože ti členové mají prověrku té dané služby. Od nástupu jsou pod kontrolou vlastní služby podle přísných kritérií. Teď tu máme takovou mezeru, jak tedy tu prověrku dodělat a kdy by měla být hotová. Ta situace není šťastná, podle zákona se řešit dá, ale vzbuzuje otázky.

16:00 - Je faktem, že v minulosti s tímhle nikdo nepočítal. Moje stanovisko ale od začátku bylo, aby byl dán důraz na to, jak se bude dělat prověrka, aby jí nikdo nemohl zpochybnit a aby byla plnohodnotná. Je to míra opatrnosti z hlediska znalosti systému. Chápu, že dnešní úprava je taková, že by si to služby měly dělat samy. Narazili jsme na mezeru, která je otázkou důvěryhodnosti. Diskutujeme věci, které teď neumíme vysvětlit, ale doufám, že je po výboru dokážeme ujasnit.

18:00 - Pan ředitel měl asi přinést novou dynamiku. To se třeba povedlo u vojenského zpravodajství a pana Berouna. Ten nový náboj měl nejít tou samou cestou, jako za premiéra Babiše, kde se střídali šéfové jako na orloji.