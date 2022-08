Byl sprostý, nespolupracoval. Hájí zakleknutí chlapce šéf policejních odborů

Policejní prezident i ministr vnitra ujišťují veřejnost, že prošetření sporných zákroků na mítincích Andreje Babiše patří mezi jejich priority. Co se mění v policejním sboru?

Hostem Ptám se já byl předseda Nezávislého odborového svazu Policie České republiky, Tomáš Machovič.

Odpor veřejnosti vzbudily zásahy policistů v civilu, kteří zakročili proti odpůrcům předsedy ANO. V jednom případě odvedli do neoznačeného auta ženu a ve druhém „zaklekli“ na školáka s poruchou autistického spektra.

Ve druhé ze jmenovaných kauz čelí policista kárnému řízení a první případ prochází vnitřní kontrolou. Její výsledky má mít policejní prezident na stole do pátku. Podle policejního prezidenta Martina Vondráška i ministra vnitra Víta Rakušana by na politických shromážděních měli napříště zasahovat primárně uniformovaní policisté.

Samotný Andrej Babiš uvedl, že on a jeho tým udělá všechno pro to, aby policistům práci co nejvíc usnadnil. Chce na svých akcích předem vyhradit místo pro své odpůrce. To ale policejní prezident odmítl jako nepřípustné a nezákonné.

Selhali příslušníci policejního sboru v popsaných situacích? A potřebují lepší školení, aby dokázali přiměřeně reagovat i ve vzrušené atmosféře politických shromáždění? Ptáme se předsedy Nezávislého odborového svazu Policie České republiky Tomáše Machoviče.

Sledujte rozhovor v úvodním videu nebo si ho odpoledne poslechněte ve své oblíbené podcastové aplikaci.

Co v rozhovoru zaznělo?

01:02 - Došlo určitě k protiprávnímu jednání, policie nemá zájem situaci vyhrocovat, je to vždy o komunikaci, pokud dotyčný spolupracuje, nemůže k takové situaci dojít. Nedovedu si představit, že bych vzal autistického syna na takovouhle akci.

02:06 - Všechny mítinky mohou být vyhrocené, nejde jen o Andreje Babiše. Lidé mají právo se setkávat, ale v nějakých mezích slušnosti.

03:13 - Co jsem měl možnost vidět, nakládal chlapec s něčím, co nepatřilo jemu. Viděl jsem, že ten reproduktor bral. Je to minimálně náznak protiprávního jednání. Chlapec s hlídkou nespolupracoval, dokonce tam zazněla sprostá slova, co mám informace. Ta policie je tam od toho, aby zajistila veřejný pořádek. Nedovedu si představit, co by se stalo kdyby to udělalo 50 lidí.

05:11 - Já bych si tam tu kšiltovku nevzal, ale nevidím v tom zásadní problém. Není to o tom, že tam máte nápis já podporuji pana Babiše nebo premiéra. Jde o to, aby policista v civilu splynul s davem.

06:40 - Pan ministr vnitra by se měl seznámit s taktikou zákroku na takových akcích, kde je potřeba kombinovat policisty v uniformě a civilu.

07:17 - Na takových akcích jsou tři skupiny lidí. Ti co tam jdou protestovat, ti co podporují a ti náhodní. Pokud se z předchozích mítinků ví, že jsou vyhrocené je třeba to mít pod kontrolou. Abyste to pokryli policisty v uniformě, museli by být každých pět metrů.

09:03 - Kšiltovka je rozhodnutí na veliteli zásahu, není to žádná extremistická strana, šlo o to, aby policista v civilu zapadl. Jsem přesvědčený, že policista není podporovatel hnutí ANO. Zásah bude prověřovat GIBS, jestli nedošlo k trestnému činu, budou vyhodnocovat razanci, taktiku.

10:11 - Ten chlapec, co jsem viděl, byl vyšší o hlavu, možná o dvě, než jsem já a mohutnější. Může to dělat problémy v rámci té taktiky, abyste mu neublížili. Musíte použít hmaty a chvaty. Pokud se dotyčný brání a ten chlapec se bránil, tak policisté spolupracovali, aby jej byli schopni zajistit.

11:15 - Policisté jsou školeni aby šetřili život a zdraví osob, proti kterým zasahují. Je ale potřeba to vyhodnocovat vždy na místě podle konkrétního případu. Policisté jsou na případy připravování, otázka je jestli se dá zlepšit školení ohledně taktiky, ale zde už je asi vše vymyšleno.

14:00 - Pokud kontrolní orgány zjistí, že zákrok byl neadekvátní, mělo by vedení vyvodit důsledky. Pokud ne, nevidím pro omluvy důvod. Policie tu není od toho, aby někomu při zákrocích ubližovala, ale aby udržovala pořádek. V tomto případě šlo podle mě o chybu rodičů.

16:09 - Mediální zájem o tuto věc vzbuzuje to, že lidé mohou být na takových akcích podrážděnější. Lidé, kteří tak na další akce půjdou, by mohli být takto navnadění.