Na dům určený k privatizaci se mě ptal, řekl Hladík o obviněném podnikateli

Česko bude mít dalšího dvojministra. Funkce se nemůže ujmout místopředseda KDU-ČSL Petr Hladík. Kriminalisté kvůli kauze kupčení s brněnskými byty prohledávali jeho kancelář. Jaké pro to má vysvětlení?

Hostem Ptám se já byl místopředseda KDU-ČSL, bývalý náměstek brněnské primátorky a kandidát na ministra životního prostředí Petr Hladík.

I vláda Petra Fialy bude mít od listopadu svého dvojministra. Kromě resortu práce a sociálních věcí se Marian Jurečka ujme i životního prostředí. Kandidáta na tuhle funkci, bývalého náměstka brněnské primátorky Petra Hladíka, totiž prověřuje policie v kauze kupčení s městskými byty.

Ačkoliv není místopředseda KDU-ČSL obviněný, kriminalisté prohledávali jeho kancelář, notebook i telefon. On sám jakékoliv zapojení do machinací s městským majetkem v jihomoravské metropoli odmítá, nicméně premiér Petr Fiala chce jeho jméno donést k prezidentovi až poté, co se slova o nevině potvrdí. Lidovci Petru Hladíkovi stále věří a na jeho vládní nominaci trvají.

Do případu kupčení s městským majetkem v Brně jsou podle dostupných informací zapletení lidé z různých politických stran. Skloňuje se i jméno staronové primátorky Markéty Vaňkové z ODS a kvůli tomu, že se ve vazbě ocitl dlouholetý zastupitel za KDU-ČSL Jiří Hasoň, zrušili lidovci stranickou buňku v Černovicích.

Podaří se vyvrátit všechna podezření, která dělí brněnského politika od vstupu do Strakovy akademie? A můžou problémy z jihu Moravy ohrozit celou koaliční vládu?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

0:50 - To, co se stalo v mém okolí, mě velmi zasáhlo. Všechno jsem vysvětlil brněnským lidovcům i vedení strany. Nyní se snažím to argumentovat veřejně. Snažím se dělat politiku otevřeně, mám veřejné telefonní číslo, přijmu každého, kdo má zájem.

1:40 - Jestli jsem stále vhodný kandidát na ministra? Ano, jsem na to připraven, jestli to bude možné nastoupit do této funkce.

3:30 - Nejsem obviněn ani obžalován. Policii jsem poskytl všechny informace, které po mně chtěla, jsem připraven policii v čemkoliv asistovat a poskytnout součinnost.

5:00 - S premiérem jsme hovořili především o tom, jaká je současná situace, a pan premiér potvrdil, že by v průběhu listopadu rád definitivně vyřešil podobu obsazení Ministerstva životního prostředí.

7:00 - Já jsem nikdy nelhal, říkal jsem, s kým se potkávám, potkával jsem se ve své kanceláři, nekomunikuji přes žádné šifrované telefony, všechny mé schůzky byly oficiální, byly v diáři. Já se s Michalem… s panem Horkým (podnikatel Michal Horký je podezřelý, že byl hlavou skupiny, která vydělávala na manipulaci s městským majetkem - pozn. red.) znám, řekl jsem, že jsme byli seznámeni na fotbale, ale setkávali jsme se v prostorách města Brna, ne někde pokoutně v kavárnách, což u politika není běžné.

9:00 - Na starostu Brna-Židenic pana Mrázka jsem rozhodně nijak netlačil, byl jsem pověřený s ním jednat ve věci, ve které je právní rozpor v tom, jak město Brno vykládá možnost prodejů a jak to vykládá úřad Židenic. Ten rozpor trvá a oba domy, na které se policie ptala, nebyly prodány a nic se nestalo.

11:10 - Za čtyři roky jsem se s panem Horkým potkal třikrát čtyřikrát, možná dvakrát. Hovořili jsme o tom, s čím přišel, tedy buď o oblasti sportu, nebo ano, ptal se mě na privatizaci domu v ulici Čelákovského. Z důvodu, že jeho paní měla v tom domě pronajatý prostor, ten jí pronajala městská část Brno-Židenice v době, kdy byl zařazený k privatizaci, a on se mě ptal, v jakém je to stavu. Tento dům dodnes zprivatizovaný nebyl.

13:30 - Když se mi nepodaří vysvětlit premiérovi i veřejnosti všechno tak, aby nebyly žádné pochybnosti, tak já jsem profesně projektový manažer, což mě baví, takže umím si představit, že půjdu i mimo politiku, protože jsem si nikdy nemyslel, že budu navždy v politice. Někdy si i říkám, jestli by to pro mě nebyla lepší cesta.