Nagyová do duelu nepřišla. „Prostor si nárokuje Babiš,“ říká Vystrčil

Jihlavu čeká nezvyklý senátní duel. Proti šéfovi Senátu Miloši Vystrčilovi se do druhého kola probojovala ekonomka Jana Nagyová, která je obžalována v kauze Čapí hnízdo. Má šanci na úspěch?

Hostem Ptám se já je předseda Senátu Miloš Vystrčil.

Politici hnutí ANO jsou připraveni podpořit Janu Nagyovou na Vysočině před 2. kolem senátních voleb, do kterého se probojovala spolu s šéfem Senátu Milošem Vystrčilem z ODS. Ta přitom čelí společně s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem obžalobě v případu kolem dotace na stavbu areálu Čapí hnízdo. Kauzou se přitom už třetím týdnem zabývá soud.

„Je to boj ANO a pana Vystrčila. On je jednou z nejvýraznějších osobností pětikoalice, je to předseda Senátu, v politice je pětadvacet let. A my se netajíme tím, že ho tam nechceme,“ komentoval senátní souboj například místopředseda ANO Karel Havlíček.

Podle něj je postup Nagyové do druhého kola senátních voleb už teď pro stranu malým vítězstvím. Za ním je podle něj i masivní kampaň, kterou rozjel expremiér Andrej Babiš v minulých týdnech za Nagyovou na Vysočině. Ta bude podle všeho pokračovat i do druhého kola voleb.

(Redakce Janu Nagyovou zvala do duelu s Milošem Vystrčilem. Ona, ani mluvčí ANO, na pozvání neodpověděli, pozn. red.)

Co Vystrčil na výsledky senátních voleb říká? A lze poslední volby opravdu považovat za referendum o vládě, jak vyzval expremiér Babiš?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

1:30 - Mrzí mě, že paní Nagyová nepřišla. V okamžiku, kde někde vystupuji a ona tam není, tak vím, že by chtěla ten prostor, ale nenárokovala by si ho ona, ale Andrej Babiš. Vlastně ani nevím, proti komu stojím.

2:00 - Stojím proti velké aroganci, polopravdám a lžím a oligarchovi, který má nekonečně mnoho lidí, kteří udělají vše, co jim řekne. To mě motivuje a dává mi to sílu, ačkoliv rodina to jako já necítí. (…) Věřím, že vyhraje slušnost a vyhrají ti, kteří mají něco odpracováno, jsou s regionem srostlí. Věřím, že budu úspěšný. Druhé kolo ale začíná od nuly a bude záležet na každém hlasu.

4:00 - Věřím, že lidé zohlední práci, kterou mám za sebou a co předkládám jako program. Není podle mě dobře, aby se stal senátorem někdo, kdo je obžalovaný.

4:30 - Když porušíte limit na kampaň, dostanete pokutu. to podle mě není pro ANO žádný problém. Otázkou je taky, co kam zaúčtujete. Senátní volby se prolínaly s těmi komunálními.

5:30 - Babiš říká věci, o kterých ví, že než je někdo ověří, bude to trvat. Stojím o to, aby to věděli ti, co budou volit a neposuzovali věci podle posledních prohlášení, ale podle toho, co lidé dělají.

7:30 - Kandidáty do senátu volí lidé přímo, takže mluvit by měli samotní kandidáti. U paní Nagyové to tak není, tak daleko více řekl pan Babiš, nebo pak Havlíček.

9:30 - Tlak cítím a tlak mi, pokud je férový boj, nevadí. To bychom v rámci politiky měli snášet. Vadí mi ty neférovosti. Vy jste zmiňovala konkrétní lži - třeba, že jsem pracovníkem vysoké školy polytechnické, kde už nepracuji, nebo že nějaké firmy Davida Ratha měli něco společného s hejtmanstvím v době, kdy jsem hejtmanem nebyl. To jsou nesmysly, které mě očerňují. Nebo to, že jsem byl jedním ze zakladatelů Občanského fóra - ano, byl jsem. A proto tu máme tu demokracii a svobodu, kterou si Andrej Babiš užívá a je jedním z nejbohatších lidí v ČR, má teď miliardy.

11:40 - Cítím velikou energii, mám podporu Petra Fialy, Markéty Pekarové Adamové, Mariana Jurečky, volal mi Vít Rakušan. Podporuje mě Ivan Bartoš. Tím se ale nechlubím. Nemůžu říct ale, že neumím mluvit, tak mluvte za mě. Tak se má chovat někdo, kdo kandiduje do senátu? To nejde. To bych popřel sám sebe. Člověk si to má sám odpracovat a sám vystavit kůži na trh. Když to tak není, je to podvod na voličích i senátních volbách i na tom, jak má demokratická společnost vypadat.

13:30 - Děkuji lidem, že neuvěřili masáži a volili podle toho, co mám odpracováno.

14:10 - Nebylo to z velké části referendum o vládě, ale o tom, jak se pracuje v Plzni, v Praze, v Brně, nebo Českých Budějovicích. Pak je tam moment, že v některých větších lokalitách je snaha vyvažovat to, jak to vypadá na té centrální rovině. Na té vládě Pětikoalice a lidé možná mají tendenci vyvažovat. To se částečně projevilo.senátních volbách, tenhle faktor nepopírám. Navíc žijeme v těžké době, ta řešení nejsou vždy populární a příjemná, tak ti lidé, pokud jim to dostatečně nevysvětlujete, se proti vám vyhraní. A stáváte se méně populární.

16:00 - Nebyl pražský výsledek koalice Spolu zklamání? Predikovali jste lepší výsledek. Také jsem myslel, že to bude lepší. Nestalo se tak, je potřeba se nad tím zamyslet a říci si, jestli některé věci neměli být jinak. To ale teď nebudu říkat, je to věc, kterou si musíme vyříkat interně.

17:00 - (K možnému zachování poslaneckého postu pro Bohuslava Svobodu, pokud by se stal primátorem). Nejsem přítelem dublování funkcí. Myslím si, že by tu, kterou člověk dělá, měl dělat na plno. To neznamená, že by se člověk neměl zajímat o jiné věci. Pokud jde o Bohuslava Svobodu, nedělal bych to. Je ale otázka, co si o tom myslí lidé. Řada senátorů se stala senátory, protože jsou starosty a dál jimi zůstávají.

19:30 - Nemyslím, že by někdo trestně stíhaný měl být v nějaké pozici. Na druhé straně obžalovaný chce být senátorem. Já se na tom ale nevozím a nechci se na tom otáčet. Nevím, zda pražská koalice Spolu tuhle podmínku odmítla.

22:00 - Nepočítám s tím, že bych kandidoval na prezidenta. Mým cílem je obhájit mandát senátora. Vidím smysl v práci v senátu. Ta kritika mě v tom motivuje.

23:00 - Byl bych spokojen, pokud bychom měli (za Spolu, pozn. red.) nebo podporovali kandidáta na prezidenta, který ctí ústavu a je ochoten povzbudit ten národ, když je mu špatně, aniž by se choval populisticky. A aby vykonával kompetence, které má dané z ústavy. Takového člověka Česko potřebuje, minimálně jednoho takového vidím.