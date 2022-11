Kauza s předraženými obrazovkami na DPP? Se Scheinherrem to proberu, říká Hřib

Od komunálních voleb uteklo už více než šest týdnů a Praha stále nemá nové vedení. Vítězná koalice Spolu se zasekla na svých podmínkách stejně jako třetí Piráti. Nikdo nechce ustoupit ani o píď. Udělá Spolu koalici s hnutím ANO?

Hostem Ptám se já byl primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib (Piráti).

Hlavní město po několika týdnech pořád nemá jasno, jaká koalice ho v následujících letech povede. Vítězné Spolu se neustále pře s Piráty, kamenem sváru je účast uskupení Praha Sobě na vládě.

„Chceme posunout vyjednávání o nové pražské koalici. Nabízíme Spolu vstřícný ústupek z předchozí nabídky, která proporčně odpovídala volebním výsledkům. Náš nový kompromisní návrh složení rady města je: 5 členů včetně primátora Spolu, 5 členů Alianci pro stabilitu a 1 člen STAN,“ navrhl ráno na twitteru současný primátor Zdeněk Hřib s tím, že tato nabídka řeší obavu pražského Spolu, že by mohli být na radě města přehlasováni Aliancí pro stabilitu.

Hřib také tento týden vyzval k odchodu šéfa pražského dopravního podniku Petra Witowského. Vadí mu, že proti vůli dozorčí rady podepsal smlouvu na nové informační tabule pro dopravní podnik s cenou 250 tisíc za jednu. Podle Hřiba ale městská organizace plánující pražskou MHD Ropid za podobné obrazovky platila 150 tisíc korun za kus i s úpravou softwaru.

Co bude Hřib dělat, pokud Witowski neodstoupí? A dočkáme se v Praze koalice do konce roku?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

0:50 Nejsou celá ta vleklá jednání ostudná? – Trvá to dlouho, to je pravda. Problém je, že jsme se první čtyři týdny bavili o tom, jestli v radě mohou, nebo nemohou být trestně stíhaní. Z mého pohledu to byla dost zbytečná debata, v radě města nemohou být, z mého pohledu, trestně stíhaní. Teď se snažíme posunout dál. Už ve čtvrtek po jednání zastupitelstva, kdy se přerušila jednání na tři týdny, jsem řekl, že to smysl má. Ale za předpokladu, že se hned zasedne k jednacímu stolu. Bohužel jsme stále nedostali od koalice Spolu nějakou pozvánku. Proto jsme nabídli nový ústupek a dali jí novou nabídku, která podle mě odpovídá na ty jejich ventilované obavy, že by mohli být v radě přehlasováni. I když to podle mě nehrozilo.

2:25 Dnes jsme jim tu nabídku poslali. Teď je zcela zjevné, že se snažíme ta jednání posunout dál, odpovídá to na ty jejich obavy. Myslím, že na naší straně ta překážka není.

3:30 Vážně není? Podle koalice Spolu je jedna z hlavních věcí, která jí vadí, vznik vaší Aliance pro stabilitu, kdy vyjednáváte s Prahou Sobě. – Koalice Spolu se 12 dní scházela s Prahou Sobě, vytvářeli programové týmy, 12 dní se kvůli tomu vůbec neozývali nám. Takže tahle rétorika mě překvapuje. A myslím, že jejich postoj se trochu mění.

5:00 Bavila jsem se dnes neformálně se zástupci ODS – Aliance pro stabilitu není subjekt, který by kandidoval, chtějí jednat s Piráty. – Je potřeba, aby politici respektovali, že se pohybujeme nikoliv ve většinovém systému, ale v poměrném volebním systému. Že to skládání povolebních koalic je záležitostí povolebních jednání. A že jednotlivé subjekty můžou mít nějaké preference.

6:55 A proč nejste schopni přijít na to jednání sami, vy jako Piráti? – My chceme respektovat ten koncept, kterým vznikla celostátní vládní koalice. Byl to koncept všech demokratických subjektů, které jsou zastoupeny v Parlamentu ČR. My ho chceme zkopírovat, ale s přihlédnutím k místním okolnostem. Je tady ještě Praha Sobě, ten koncept by to měl respektovat. My chceme dostatečně stabilní koalici, která by vydržela 4 roky.

9:10 Je důležité, aby tady byla stabilita. To je pro Prahu zásadní. Protože když se vám dvakrát ve volebním období změní koalice, jako se to stalo za volebního období Bohuslava Svobody, tak se přeruší příprava velkých infrastrukturních, obvykle dopravních projektů.

10:00 Na rizika rozpočtového provizoria jsme upozorňovali koalici Spolu, u toho se podařilo zahájit řešení toho problému, protože jsme se shodli na vytvoření finančního výboru.

15:05 Tento týden jste vyzval k odchodu ředitele dopravního podniku Petra Witowského v souvislosti s tím, že dopravní podnik podepsal smlouvu na nové informační tabule ve vestibulech metra, které jsou dražší, než má ROPID. Co hodláte udělat s tím, že pan Witowski oznámil, že odstoupit nehodlá. – Ředitele dopravního podniku může odvolat pouze dozorčí rada, já už jsem požádal dva naše členy té patnáctičlenné rady dopravního podniku, aby toto téma otevřeli na dalším jednání. Doplním, že kromě toho, že to panu řediteli nedoporučila podepsat dozorčí rada, tak kromě toho mu to nedoporučil člen rady za Piráty Vašíček. Řekl tehdy, že pokud bude podepsaná ta smlouva v původní podobě, tak bude podávat trestní oznámení. I já osobně jsem o tom mluvil s ředitelem Witowským, říkal jsem, že je tady levnější řešení, které používá ROPID. Přijde mi to krajně nehospodárné.

17:20 I Adam Scheinherr hlasoval o tom, nedoporučit tyto záležitosti. Já to především vidím jako selhání pana ředitele Witowského. – Není to selhání Adama Scheiherra? – S Adamem Scheinherrem to proberu.