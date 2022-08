Bezohledné omezování aut v Praze je šikana, říká šéf nové strany

Praha nepatří cyklistům, ale motoristům, hlásá nová politická síla Motoristé sobě, která chce v podzimních komunálních volbách usilovat o křesla na pražském magistrátu. Plánuje mazat cyklopruhy a metro zdarma. Myslí to vážně?

Hostem Ptám se já je Petr Macinka, zakladatel strany Motoristé sobě a celoživotní spolupracovník Václava Klause.

„Hlavní město bylo před čtyřmi lety napadeno piráty. Cyklofanatici z Praha sobě nás chtějí převychovat. Autodoprava je nejpalčivější problém, který naše město sužuje. Chceme ukončit vládu nefunkčních experimentů, v jejichž čele stojí mládenci postrádající jakoukoliv autoritu a životní zkušenost,“ řekl před týdnem při představení nové strany její zakladatel Macinka, který je kandidátem na primátora.

Program chce nová síla postavit na změně pražské dopravy tak, aby se vrátily zpět pruhy pro auta tam, kde byly zrušeny, na zrušení zbytečných přechodů i značek. A také na zlevnění MHD. Metro má být zdarma, roční kupon na ostatní MHD má pak podle nich stát 1 000 Kč a pro děti do 18 let by měla být zcela zdarma.

Je skutečně cyklistika v hlavním městě takový problém? Je krokem do budoucnosti plán vrátit Prahu maximálně autům? A co si člověk odnese z celoživotní spolupráce s Václavem Klausem?

Odpovídá lídr strany Motoristé sobě Petr Macinka.

Co v rozhovoru zaznělo?

5:05 - S Václavem Klausem jsem to (stranu Motoristé sobě) nekonzultoval. Je to můj projekt, uvažoval jsem o něm nějakou dobu.

6:10 - Komunální volby v Praze opravdu jsou o dopravě, parkování, MHD.

7:30 - Není to (strana Motoristé sobě) recese, je to spíš nadsázka. To pojetí je na začátku nadsázka, skupina lidí okolo nás jsou lidé, kteří si tu nadsázku mohou dovolit. My chceme vnést kapku života do toho umírání. (…) I Ivan Bartoš se už snaží působit jako tatíček Masaryk, to je prostě hrozná nuda.

8:14 - To, co říkáme, myslíme fakt vážně, máme to opravdu promyšleno. Na rozdíl od těch lidí, kteří to město spravují na úrovni nějakých experimentů, které sem tam nevyjdou.

9:08 - Peníze a financování kampaně je náš největší problém. Za námi nestojí žádný tajemný milionář. (…) Dali jsme dohromady nějaké vlastní zdroje, asi přes milion korun

13:22 - Šikana řidičů v Praze je přístup, kdy všichni víme, že problémem je automobilová doprava. Ovšem způsoby řešení se liší: jsou proti sobě stojící dva koncepty. Jeden je z našeho pohledu bezohledné omezování aut - když těm lidem znepříjemníme jízdu, tak nebudou jezdit. Ten koncept, který prosazujeme my, je ve zprůjezdňování. Chceme odstranit některé bariéry, aby to nebylo město proti autům.

14:01 - Je faktem, že každý den je v ulicích Prahy milion aut, že každý den do Prahy přijede 300 tisíc aut nejen ze Středočeského kraje. Není možné před tím zavírat oči a ubírat pruhy pro auta, zužovat silnice, vyrábět nějaké šílené mnohdy nebezpečné ostrůvky, zastavovat dopravu semafory na těch hlavních tazích.

14:30 - Řešením je, že když je hlavní tah, tak tam mají být dva pruhy a ne jeden a cyklopruh.

16:30 - Dokud není dobudovaný vnitřní a vnější okruh okolo Prahy, pak jakékoliv omezování dopravy a bránění lidem, aby mohli do vnitřní Prahy vjet, protože tam potřebují jet, je prostě z našeho pohledu šikana.

17:10 - Jedinou skutečnou alternativou k jízdě autem je MHD. Není to kolo, není to koloběžka, to je blbost.

17:50 - Nejvíc zplodin auto vypouští, když se rozjíždí. Takže když magistrálu začnete osazovat semafory, přechody pro chodce, tak pak nutíte auta, aby se neustále zastavovala a rozjížděla se. To je nejneekologičtější přístup, jaký může být.

20:20 - Proč metro zdarma? - Jedinou relevatní alternativou k jízdě autem je pro nás MHD, proto si zaslouží podporu, motivovat lidi. Budou to moci využívat i turisté. Praha nebude první město, kde to takto funguje.

21:35 - Pro mě by bylo úspěchem mít skupinu pražských zastupitelů. Jestli jich bude 5, 6 nebo 7, není podstatné. Kdybych si nemyslel, že nemáme šanci, tak bych tuto celou eskapádu nepodstupoval.