Analytik: Bělorusko ve válce? Problém pro Lukašenka, ne pro Ukrajinu

Ruský prezident Vladimir Putin včera vyrazil do běloruského Minsku na jednání s tamním diktátorem Alexandrem Lukašenkem. Podle mnoha expertů se sousední zemi snaží vtáhnout do války na Ukrajině.

Hostem Ptám se já je analytik Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Michal Lebduška.

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko po včerejším setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem oznámil, že země uvedla do pohotovostního bojového režimu raketové systémy S-400 a Iskander, které mu dodalo Rusko. Bělorusko přitom už od začátku války na Ukrajině propůjčuje Rusku své území k provádění raketových útoků na napadenou zemi. Americký Institut pro studium války (ISW) ale v noci na dnešek uvedl, že se ruskému prezidentovi opakovaně nepodařilo Lukašenka přesvědčit, aby se k válečnému tažení proti společnému sousedovi připojil.

Rusko v průběhu posledních týdnů silně útočí na strategickou infrastrukturu Ukrajiny. V pondělí nad ránem zaútočilo například na Kyjev a okolí bezpilotními letouny. Podle ukrajinských úřadů se protivzdušné obraně podařilo sestřelit 18 z 23 dronů íránské výroby.

Ruští vojáci dál útočí také na severním úseku fronty u měst Svatove a Kreminna, u Bachmutu a v okolí Doněcku. Ofenziva pokračuje i v Luhanské oblasti. Z Ruska na druhé straně přišly v posledních dnech zprávy o útocích na strategická vojenská letiště ležící hluboko v ruském vnitrozemí.

Jak se válečný konflikt posouvá? Stojí za útoky na ruské vnitrozemské letecké základny Ukrajina? A proč teď na Ukrajině nepostupuje fronta?

Co v rozhovoru zaznělo?

1:15 Vy jste se nedávno vrátil z monitorovací mise na Ukrajině, byl jste na východě i na jihu země, co jste tam viděl? - Záleží místo od místa. Velmi se to liší. Záleží na svou faktorech. Jestli tím místem prošla fronta, potom jsou ta místa třeba i z 90 procent zničena. Není tam dům, který by zůstal celý. Pak jsou místa, kde se tolik nebojovalo a těch škod tam moc není. Typickým případem je třeba město Cherson. Ale zároveň ani tam není dobrá bezpečnostní situace, protože ta místa jsou blízko ruského dělostřelectva. A je to znát, mají problémy s kritickou infrastrukturou, dodávkami energií. To se obnovuje pomalu.

2:00 Asi nejstrašnější jsou ta zničená města a vesnice. Třeba původně desetitisícové město Lyman v Doněcké oblasti, je srovnané se zemí. Je to naprostá deprese. Místní stále často žijí ve sklepech, protože přišli o své domovy. Na jihu Ukrajiny je to také velmi zaminované, podél cest jsou střely, miny, nemůžete se pohybovat mimo odminované cesty. (…) Lidé tam hlavně čekají na nějakou pomoc. Ale kdo chtěl odjet, ten odjel. Zbyly tam především staří lidé, kteří nemají kam jít.

3:50 S jídlem tolik problém není, humanitární pomoci je tam v tomto ohledu dost. Horší je to s jinou věcí. Jsou to léky, vybavení na zimu, problémy jsou také s dodávkami energií, elektřiny, vody. Obnova je pomalá. Ukrajinští představitelé neslibují, že to brzy stihnou. Lidé si samozřejmě topí v kamnech, ale na to potřebujete dříví. A lesy jsou tam zaminované. V tomto případě jsou tedy lidé také odkázáni na humanitární pomoc.

5:00 My jsme sledovali evakuaci Ukrajiny na východě, v Doněcké oblasti. Ta se odehrává z města Pokrovsk, odkud třikrát týdně jezdí evakuační vlaky. Kdo chtěl odjet, odjel. Většina obyvatel tady odjela. Platí to podél celé frontové linie i ve větších městech jako Slovjansk, Kramatorsk. Tam funguje zdání normality, funguje elektřina, kavárny, obchody. Až když přijedete k frontě, tak je to problematické. (…) Velký problém evakuace je v tom, že to zneužívají takzvaní turisté, kteří si prostě zadarmo odjedou vlakem a pak se zase vrátí. Slyšeli jsme o případech, kdy aktivisté evakuovali jednoho konkrétního člověka třeba čtyřikrát. A on se pokaždé vrátil, protože si prostě jel jenom něco zařídit do Dnipra.

7:00 Jak tam funguje humanitární pomoc, jaká jsou slabá místa? - Opět to záleží na regionu. Velice chaotické to bylo třeba v Chersonu po osvobození. Místní aktivisté nám vyprávěli, že tam začaly jezdit nákladní automobily, ze kterých se začalo chaoticky vykládat na hlavním náměstí a rozdávat komukoliv. Aniž by si předem zjistili, kdo jakou pomoc potřebuje. Postupem času se to zlepšuje, organizovanější je to na východě Ukrajiny, kde válka trvá od roku 2014. Ale stále to hodně záleží na místních aktivistech, jsou už dost unavení, spousta schopných lidí také odjela. Humanitární proces by tam potřeboval zmodernizovat. Problémem je i složitá administrativa.