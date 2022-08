Putin na Ukrajině má mnohem větší cíl než jen dobytí země, tvrdí expert

Ukrajina slaví Den nezávislosti a připomíná si 31. výročí vyhlášení nezávislosti na Sovětském svazu. Ale také smutné výročí války. Přesně dnes je to totiž také půl roku ode dne, kdy do země vtrhla ruská invazní vojska. Jak se konflikt vyvíjí? A v jaké kondici je Rusko?

Ukrajina se už půl roku úspěšně brání ruskému útoku s pomocí západních zbraní a místy se jí daří přecházet do protiútoku. Prezident Volodymyr Zelenskyj u příležitosti Dne vlajky, který se koná den před Dnem nezávislosti, zopakoval, že ukrajinská vlajka musí znovu vlát nad celým ukrajinským územím včetně okupovaného Krymu a všech dalších okupovaných území.

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 – Válka probíhá devátým rokem, byť my v Evropě jsme si toho všimli až v únoru tohoto roku, kdy Putin svou agresi zásadním způsobem eskaloval a přešel k otevřené invazi. Myslím, že ten poslední půlrok je nejen vhodná příležitost, ale už umožňuje činit dílčí závěry z toho, co probíhá. Je evidentní, že se tahle válka Putinovi nepovedla, bez ohledu na to, jak se situace na bojišti bude dál vyvíjet. Ve strategickém pohledu Putin prohrál, nebyl schopen dosáhnout svých cílů – ať už jde o diplomatické, ekonomické pozice, stav armády. Rusko za půl roku jednoznačně ztratilo. Ukrajina původní masivní útok ustála, má vůli klást odpor a nedopustit zamrznutí konfliktu, k čemuž byla donucena v letech 2014–2015 na základě Minských dohod, které odložily velkou válku na určitou dobu a přispívaly k obrazu, že se jakoby „nic neděje“. Ono se dělo.