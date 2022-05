Putin udělal zásadní chyby. Rusko teď možná čeká domino, říká expert

Je 10. května a ve světě polevilo napětí. Čekalo se totiž na to, co v pondělí přednese během vojenské přehlídky ke Dni vítězství ruský prezident Vladimír Putin. Co jeho projev znamená pro válku na Ukrajině a co pro svět?

Hostem Ptám se já byl specialista na postsovětský prostor Jan Šír.

Nejen celý západní svět poslední dny upíral svou pozornost k tomu, zda ruský prezident Vladimir Putin v průběhu pondělního projevu ke Dni vítězství vyhlásí všeobecnou mobilizaci, nebo vítězství nad Ukrajinou. Nic takového se ale nestalo. Putin ve svátečním projevu neřekl nic nového ani zlomového. Podle expertů pouze zopakoval řadu nepravd, kterými se už dlouho zaklíná ruská propaganda. Mimo jiné i to, že k útoku na Ukrajinu vyprovokoval údajně Rusko Západ.

Zazněla přesto slova o tom, že ruští vojáci na Ukrajině prý hájí zájmy své vlasti. Jak Donbas, tak i Krym jsou totiž podle šéfa Kremlu historicky ruským územím. Ruská armáda proto dál pokračuje v útocích právě na východě Ukrajiny a na jihu se snaží odříznout Kyjev od přístupu k Černému moři.

A projev přinesl i další otázky – renomovaní komentátoři začali spekulovat, jestli ruský prezident nevypadá unaveně nebo proč se nesnažil strhnout ruskou veřejnost plamenným projevem na podporu invaze.

Jak pondělní projev šéfa Kremlu číst? A mění se ruská válka o Ukrajinu ve válku o Donbas? A jak ovlivní situaci na bojišti dodávky zbraní ze západních zemí?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

2:00 – Jak přehlídka, tak Putinovo vystoupení byly pojaty velice skromně, pokud to srovnáváme s dřívějškem. Vladimir Putin nevystupoval jako ten sebevědomý a neomezený vládce světové supervelmoci, která má ambice diktovat pravidla hry.

3:00 – Jsem zvyklý se soustředit na to, jak se Rusové chovají, ne, co říkají. Projevy Vladimira Putina jsou kalibrovány tak, aby částečně mátly veřejnost, proto jsem opatrný. Oslavy 9. května jsou centrálním svátkem v postsovětském prostoru a také kámen snahy vybudovat novodobou ruskou národní identitu. Svátek je vynikající příležitost, aby Putin přišel s nějakou iniciativou. Agrese proti Ukrajině se ale z ruského pohledu nevyvíjí podle plánu. Je to katastrofa nebývalých rozměrů, která může ohrozit Putinův režim i podkopat základy Ruska.

4:00 – Rusové ukázali, že agrese má ve veřejnosti nebývalou podporu. Putinovi se daří vytáhnout ty sentimenty a traumata. (…) Na ruskou společnost bych proto nespoléhal, ale jedná se přesto o katastrofu. Už dnes vidíme, že Putin nemá šanci válku vyhrát. Válečná porážka v diktátorských režimech vždy znamená, že základy budou otřeseny. Jakmile ochabne centrální moc v Moskvě, může to vést k nárůstu autonomizačních hnutí a separatismu. Obecně nárůstu nestability.

6:00 – Putin se dopustil řady chyb. Třeba, že sáhl k přímé anexi území sousedních zemí. Pokud bude muset deokupovat nově okupovaná území – tedy pokud bude mít část „ruského“ území možnost se odtrhnout, může to spustit domino.

8:00 – Putin má ambice a plány, které jdou za rámec Donbasu i celé Ukrajiny. Pokud mu nebude kladen odpor, může je uskutečnit. To je vidět na agresi proti Ukrajině, která nezačala v únoru 2022. Začala v roce 2014 a předtím v roce 2008 Rusko napadlo Gruzii.

11:00 – Debaty v rámci EU, jak daleko jsme schopni se uskromnit a akceptovat diskomfort, že holt nemusíme mít přístup k laciným ruským surovinám, jsou něco, co nevzbuzuje příliš optimismu. Ukazuje se, že efektivně čelit Rusku bude vyžadovat rozhodné vedení a vůli. Je třeba to ale dobře komunikovat veřejnosti. Situace je taková, že je iluze myslet si, že si to všechno vysedíme. Je třeba sáhnout ke krokům, které nás budou bolet. Pokud by Putin na Ukrajině zvítězil, ty náklady vyrostou astronomicky.

13:00 – Nechci chválit, ani kritizovat. Bylo by teď nešťastné usnout na vavřínech – vláda přijímá kroky správným směrem, ale hloubka problému se může ukázat větší, než si dokážeme připustit. Čeká nás nepříjemná dekáda. Ten problém nezmizí ze dne na den. Musíme se připravit, že podoba mezinárodního uspořádání vstupuje do nové fáze, jejíž výsledek ještě neznáme. Může dojít k zostřování krizí, které mohou mít globální charakter – ať už jde o krizi energetickou, migrační, potravinovou… Svět je méně stabilní a předvídatelný, než byl před deseti lety.

16:00 – Nic jiného než ruská prohra neřeší ten celý problém. Myšleno, že bude Rusko natolik vysíleno, že nebude mít síly provádět nepřátelské, podvratné aktivity.

17:30 – Eskalace mohou nastat i nechtěně, nezamýšleně. Ale obávám se, že pokud jde o Rusko, to nemělo v Sýrii problém třeba s nasazením chemických zbraní. Vidíme navíc brutalizaci konfliktu, kdy dochází k cíleným útokům na civilní obyvatelstvo a rostoucí neúctě k pravidlům vedení války. Putinovi se navíc nedaří a působí dojmem, že nemusí mít situaci pod kontrolou. Další eskalaci tak vyloučit nejde.