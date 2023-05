Podnikatelé „optimalizují“ daně, uniká nám 50 miliard, říká Richterová

Pětikoalice už měsíce chystá balíček opatření, která mají zlepšit historicky nejhorší bilanci státního rozpočtu. Oficiálně teď mlčí, do médií ale neustále unikají dílčí návrhy. Vzmůže se koalice na zásadní změny? Koho se dotknou?

Hostem Ptám se já je místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová (Piráti).

Státní kasa skončila v dubnu ve schodku 200 miliard korun, což je nejhlubší dubnový deficit od vzniku Česka. Například loni byl ve stejnou dobu o sto miliard menší. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) takový meziroční propad způsobily hlavně rostoucí důchody a sociální dávky, kompenzace vysokých cen energií, ale i státní investice.

Analytici upozorňují, že vzhledem k vývoji plnění rozpočtu bude pro vládu obtížné udržet schválený celoroční schodek 295 miliard korun. S ozdravením státních financí by měl pomoci i takzvaný konsolidační balíček, na kterém vláda Petra Fialy (ODS) pracuje už několik měsíců. Nová opatření slibuje představit ještě v květnu. Stejně jako návrh na reformu neudržitelného penzijního systému.

Podle Pirátů by přitom bylo nejlepší příjmy do státní kasy posílit lepším výběrem daní, účinnějším řízením státní správy a pozitivní podporou domácností, zejména rodin s malými dětmi, jejíž součástí by mělo být mimo jiné i zvyšování rodičovského příspěvku.

Jak zásadní opatření vládní koalice nakonec představí? Mají Piráti šanci prosadit svoje vize včetně vyšší podpory rodin? A jakou budoucnost mají v české politice?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

2:00 Teď se tvoří budoucnost. - Straší vás ten schodek veřejných financí? - Důležité je, že některé věci jsou investice. A do těch je možné peníze nalít, protože se v budoucnu vrátí. A proto za Piráty zdůrazňujeme věci, které přinesou peníze, můžou být krátkodobou investicí, ale dlouhodobě velkou výhodou.

3:00 My jsme jako Piráti, i když to tehdy bylo sexy, nehlasovali pro zrušení superhrubé mzdy. To bylo něco, co zaseklo minus zhruba 120 miliard korun do každoročních příjmů. (…) My jsme chtěli jít cestou valorizace slevy na poplatníka, která by pomohla nízkopříjmovým a nezasekla by tak velkou sekeru.

5:00 Jako Piráti do těch debat o rozpočtu přicházíme s návrhy na úsporu 140 až 180 miliard korun ročně. Jsou to návrhy, které by zbytečně nezatížily domácnosti ani firmy, jsou to návrhy, které dlouhodobě posílí konkurenceschopnost a prosperitu České republiky.

7:00 Naše návrhy jsou takové, které je třeba nastartovat letos, přinesou peníze letos, ale ty největší peníze přinesou za rok, za dva, za tři. A potom budou dlouhodobě přinášet desítky miliard korun. (…) Pokud nalezneme shodu na tom, abychom řešili stabilizaci kurzu koruny vůči euru, protože na tom kolísání se nám zvětšují úrokové sazby, tak by se nám výrazně každoročně zlevnila obsluha státního dluhu. To je 30 miliard korun ročně a dlouhodobě by se to zvyšovalo.

8:30 Slovensko je zadluženější země než my, průmyslově trochu méně rozvinutější země. Ale mají výrazně menší úroky, to znamená levnější obsluhu státního dluhu. A to jsou peníze, co ročně tvoří desítky miliard korun.

9:00 15 miliard korun lze získat do státního rozpočtu, když se podaří všem, kteří chtějí, ne všem rodičům, ale těm, kteří chtějí, protože tam ta poptávka je zhruba mezi dvěma třetinami rodičů, aby mohli pracovat na částečné úvazky, pružnou pracovní dobu a tak dále. Těchto 15 miliard korun je něco, co může naběhnout už letos, částečně, v okamžiku, kdy schválíme takzvané sousedské hlídání a zjednodušení pravidel pro dětské skupiny, pro školky. A na tom všem pracujeme. Sousedské hlídání je připravené tak, aby až proběhne legislativní proces, tak se mohlo hned spustit. - Kdy to bude schváleno? - Letos to určitě bude. Doufám, že to bude mít nejvyšší prioritu.

15:00 My dnes nevybíráme ty daně, které je potřeba vybrat. (…) Velmi rychle potřebujeme nastartovat omezení daňových výjimek. Státu ucházejí velké peníze například na tom, že když si koupíte jako služební luxusní vůz, tak si můžete celou tu částku dát do uznatelných nákladů.

19:00 Pro deficit veřejných rozpočtů je klíčová agresivní daňová optimalizace. Ne vše, co by mělo být vzhledem k výkonu naší ekonomiky vybráno, vybráno je. (…) Podstatné je, abychom předcházeli těm optimalizacím neboli únikům. Odhadem je podle špičkových ekonomů ten rozdíl 50 miliard korun ročně.