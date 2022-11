Expert: U Chersonu je ruská armádní elita. Ukrajinci jim odchod „komplikují“

Ukrajinská armáda úspěšně pokračuje v osvobozování svého území. Z Chersonské oblasti už se stahují ruské jednotky a Ukrajinci se blíží k centru samotného Chersonu. Podaří se město osvobodit?

Hostem Ptám se já byl bezpečnostní analytik Michal Smetana.

Ruská okupace jihoukrajinského města Cherson pravděpodobně končí. Po středeční zprávě o stahování ruských vojsk na druhý břeh řeky Dněpr vedení ruské armády v pátek oznámilo, že o páté hodině ráno dokončilo ústup svých jednotek. A vypadá to, že ruská armáda zničila strategický Antonivskyj most, aby se pokusila zpomalit ukrajinský postup.

Co přesně Rusko stažením sil z Chersonu sleduje, zůstává ale není jasné. Ukrajina k výrokům Ruska zůstává skeptická a vyčkává, jak se bude situace vyvíjet. Ukrajinské vedení ale informuje o postupu svých vojsk na jihu Ukrajiny - a pokud by se Ukrajině podařilo Cherson osvobodit, jednalo by se o jeden z největších úspěchů od začátku války.

Jak zásadní zvrat by stažení ruských vojsk z jihu Ukrajiny mohlo přinést? A zvládnou Ukrajinci zimu po sérii útoků na civilní kritickou infrastrukturu, které ohrožují především dodávky elektřiny a tepla?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

0:50 Jak čtete ty nejnovější zprávy, je Cherson už svobodný? – Na to je určitě brzy, jakkoli se ta situace vyvíjí mnohem rychleji, než mnozí čekali. Ale to, že se vyvíjí rychleji, neznamená, že tomu nepředcházela celá řada věcí, která trvala výrazně déle. To, co nyní vidíme, je výsledek relativně dlouho trvající kampaně, kdy se ukrajinská armáda od léta snažila zničit přístupové cesty na západní stranu Dněpru, kterými bylo Rusko schopné zásobovat svoje jednotky v této oblasti. Těmi cestami myslíme hlavně mosty. Ruská armáda se dostala do situace, kdy nastala otázka, jak rychle, jak organizovaně se stáhne. Ale máme o tom velmi omezené informace.

2:30 Na twitteru už jsem před naším rozhovorem viděla, jak v Chersonu vlaje ukrajinská vlajka a vlajka EU. Je to známka toho, že to město lze považovat za osvobozené? – Na západním břehu Dněpru ještě jsou ruské jednotky, kolik jich je, nevíme. Rusové měli v této oblasti poměrně velkou vojenskou přítomnost. Řádově podle odhadů kolem 30 až 40 tisíc vojáků před tím stažením. Víme, že se snaží stahovat docela rychle, ale stále tam ještě jsou.

4:20 Jsem pořád skeptický k tomu, že to bude kompletně bez boje. – A co čekáte, že se může stát, budou tam léčky? – Slovu léčka se radši vyhýbám, skutečně zde vidíme strategický odsun z této oblasti. Ten hlavní aktuální cíl ruské armády je stáhnout se na druhou stranu Dněpru, kde bude schopná svoje pozice lépe bránit. Rizikem je, že tam ruská armáda možná má dostatek jednotek, což opravdu nevíme. Víme, že ve městě a kolem města si vybudovala obranné pozice, takže ukrajinská armáda přicházející k městu může ještě stále narazit na nějakou obranu. Zároveň je ta oblast podminovaná. Plus ruská armáda je „pouze“ na té druhé straně řeky, kde má dělostřelectvo. I proto Ukrajina postupuje systematicky, ví, že nemůže zbrkle změnit svůj postup.

7:00 Ukrajinské jednotky ty ruské jednotky nechaly ustoupit, proč? – V této oblasti byla celá řada ruských elitních jednotek, čímž se ta situace liší od té v Charkovské oblasti. Druhá věc je, že Ukrajina je úplně nenechává jen tak ustoupit, snaží se pomocí ostřelování velmi komplikovat ty převozy na druhou stranu, takže tam budou značné ztráty. Předpokládám, že Ukrajina se z toho snaží takzvaně vytřískat co nejvíc, takže na ty ruské jednotky útočí.

9:00 Významné je to (stažení ruských jednotek od Chersonu – pozn. redakce) zaprvé ze strategicko-vojenského pohledu, uzavírá se tím ještě více ruský plán dostat se z Chersonu na Mykolajiv a z něj na Oděsu. Tímto se konečně podařilo vytlačit ruskou armádu na druhou stranu řeky a držet tyto pozice. Je to taky významný krok symbolický, protože Rusko dokázalo toto vetší regionální centrum jako jediné v březnu dobýt za velmi malého úsilí. A pak je tam rozměr mezinárodně-politický, kdy se Ukrajina snaží demonstrovat Západu, že ty zbraně a materiál, které dostává, není schopná použít jen na to, že se dobře brání, ale že zvládne i složité ofenzivní operace.

10:44 Takže významný vzkaz Západu: „Pomáhejte nám, má to smysl.“ – Přesně tak, má to smysl. V situaci, kdy je to Rusko schopné držet pozice takovým způsobem, že se ta fronta nehýbe, tak to potenciálně může zvednout takové hlasy, které říkají: „Nemá to smysl, tam pouze každý den umírají lidé, ale ta fronta se prostě nehýbe víc než o nějaké metry. Pojďme se na to vykašlat a tlačit Ukrajinu, aby akceptovala nějaké teritoriální ústupky a došlo k nějakému mírovému řešení.“ Pokud vidíme, že Ukrajině se daří dobývat zpátky okupovaná území, ozývají se hlasy: „Pojďme jim dát další zbraně a techniku.“

11:50 Těch záběrů a zpráv z místa o tom, že ukrajinští vojáci jsou vítáni jako osvoboditelé, máme spoustu. Život Ukrajinců na tom okupovaném území rozhodně nebyl žádný med.

12:20 Viděla jsem i záběry, jak lidé strhávají ruské billboardy a plakáty. – Ano, je to ironie, protože ty billboardy hlásají, že Rusko je zde navždy, což bylo dáno v kontextu anexe těchto území Ruskem. A netrvalo to dlouho.

13:15 Jak si s tím Putinova propaganda poradí? – Upřímně nevím, udělala jeden krok, který v zásadě dává smysl, a to, že se pokusila předejít té situaci v Charkovské oblasti, kde ten vývoj nabral svojí vlastní dynamiku a ruská propaganda reagovala až se zpožděním, že jde o strategický ústup. Za což sklidila velkou kritiku od svých vlastních vojenských expertů. Takže teď aktuálně to formální oznámení o ústupu si vysloužilo pozitivní reakce, že to není sice dobrá zpráva, ale je to realistický přístup. Ale nevíme, jak se to nakonec povede, pokud tam budou velké ztráty, bude to opět terčem kritiky.

16:00 Co se dá očekávat dál ve smyslu postupu ukrajinských jednotek, protože Rusové po sobě odpálili i mosty. – Rusko má na druhé straně Dněpru velmi dobře připravené obranné linie, má tam hodně jednotek, plus je tam ta vodní překážka. Takže prorazit tuhle oblast bude pro Ukrajinu velmi náročné. Zároveň se ta situace může v této oblasti stabilizovat a obě strany můžou poslat vojáky jinam. Ukrajině se tím může otevřít další část fronty. Spekuluje se o otevření fronty na Melitopol, což by strategicky Ukrajině velmi pomohlo a může to být vývoj v těch dalších měsících.

18:00 Počasí může vývoj toho konfliktu ovlivnit, ale nebude to tak, že teď přijde nějaká stopka a dokud bude na Ukrajině zima, tak se nebude bojovat a pak se opět obnoví ofenzivní operace. Pro Rusko bude ta zima problematičtější, zvlášť co se týče zásob, jsou zde pochybnosti o kvalitě vybavení ruských vojáků. Ukrajina určitě nebude sedět na místě a pokusí se situaci využít. – Takže zima hraje do karet spíše Ukrajincům? – V podnikání ofenzivních operací spíše ano.

19:30 A co civilní obyvatelstvo? – Bude to určitě náročné. Pravděpodobná ruská teorie na vítězství je pokračovat v útocích na civilní infrastrukturu, což může snižovat vůli Ukrajinců v konfliktu pokračovat, zároveň to zvyšuje ekonomické náklady jak pro Ukrajinu, tak pro Západ. A představa je, že mobilizace, která v Rusku proběhla, pomůže stabilizovat ty obranné linie na východě a jihu země. A pokud se ta linie nebude hýbat, Západ bude tlačit Ukrajinu k nějakému mírovému jednání, které by znamenalo nějaký zisk, který by Rusko prezentovalo jako své vítězství.