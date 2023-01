Schwarzenberg: Jsou prezidenti, kteří zanechají odkaz. A pak Miloš Zeman

Desetileté období, kdy v čele České republiky stál jako prezident Miloš Zeman, pomalu končí. Příští prezident nastoupí do funkce v době, kdy se lidem žije nejhůře za mnoho let. Jaký bude jeho nejdůležitější úkol?

Hostem Ptám se já byl bývalý český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg.

Evropa i svět má za sebou mimořádně složitý rok, zásadně poznamenaný ruským útokem na Ukrajinu a řadou ekonomických problémů, které válka po celém světě vyvolala. Lidé zchudli, v Česku víc než v mnoha dalších zemích. A neblahé důsledky válečného konfliktu včetně třeba vysokých cen energií si neseme i do roku 2023.

Českou politickou scénu přitom čeká zásadní událost hned zkraje roku. Pomalu totiž končí desetileté období, kdy v čele státu stál prezident Miloš Zeman, a Češi si už za pár dní ve třetí přímé volbě prezidenta vyberou novou hlavu státu. V přímé volbě se utká devět kandidátů, kteří dokázali sehnat dostatek voličských podpisů nebo podporu poslanců a senátorů a obstáli před Ministerstvem vnitra nebo s odvoláním u Nejvyššího správního soudu.

Nová hlava státu před sebou bude mít přitom řadu úkolů. Kromě řady krizí, kterým Česko čelí, bude muset nový prezident jmenovat například velkou část soudců Ústavního soudu, včetně jeho předsedy.

Jaké největší výzvy čekají na budoucího prezidenta? A jaký bude odkaz éry Miloše Zemana?

Sledujte rozhovor v úvodním videu nebo si ho odpoledne poslechněte ve své oblíbené podcastové aplikaci.

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 Jak svět v době války na Ukrajině obstál? - Prozatím lépe, než jsem čekal. Celá Evropa pomáhá Ukrajině, taktéž Spojené státy. Česká republika se vyznamenala, pomáhá snad nejvíc. Ale je to smutný pohled, válka je vždy strašná.

2:45 Na jakou cestu se podle vás vydalo Maďarsko? - To nevím, považuji jejich cestu za nešťastnou. Hned, jak začala válka, pan Orbán začal mluvit o maďarských nárocích na Ukrajinu. To, co jsme nazývali jako Podkarpatskou Rus, patřilo do roku 1918 Maďarsku, pak Ukrajině. Je tam maďarská menšina, ale je to stále menšina.

3:00 Kdo z evropských státníků má podíl na tom, kam až se situace s Ruskem dostala? - Já bych nikomu nic nevyčítal. Většina evropských politiků měla o Rusku iluze. V Německu je to ještě pruské dědictví, to vždy usilovalo o dobré vztahy s Ruskem. Po většinu času byly jejich vztahy dobré. A je to oboustranné. Veliká pýcha prezidenta Putina je, že umí perfektně německy. Ty vztahy byly vždy jiné, zvláštní. Navíc Německo mělo vždy špatné svědomí, kvůli druhé světové válce, kdy poničilo velkou část Sovětského svazu. -

Selhala německá politika vůči Rusku? - Očividně má nedobré výsledky.

5:45 Věřili evropští státníci, že se Ukrajina dokáže Rusku bránit? - Nikdo asi netušil, jak statečně se budou bránit. Ani Putin to netušil! Všichni jsme si mysleli, že ukrajinská armáda je v horším stavu. Dnes má Putin stejný výsledek jako Hitler v Rakousku. Před druhou světovou válkou si většina Rakušanů myslela, že jsou Němci. Po druhé světové válce přišli na to, že jsou samostatný národ. Totéž se teď stalo na Ukrajině.

7:00 Zdá se, že Rusko páchá úspěšný pokus o sebevraždu. Henry Kissinger teď prohlásil, že bychom neměli Rusko urážet. Je to pravda. Když člověk páchá sebevraždu, obyčejně je ve velmi nedobrém stavu. Rusko začalo zbytečnou válku, nebyla nutná. Před válkou mělo na Ukrajině velký vliv, teď nemá. Jsem přesvědčen, že to nemůže skončit vítězstvím. Různé národy v Ruské federaci teď budou usilovat o samostatnost. Rusko mělo po prvním rozpadu, když končil Sovětský svaz, šanci se vzpamatovat. Kdyby se tehdy soustředilo na reformy, modernizaci státní správy, mohlo být dnes v silné pozici. Podobně jako se to povedlo Německu po druhé světové válce. Proto je dnes Rusko v tak mizerném stavu. Stejně tak jeho armáda. Její stav je výsledkem korupce v Rusku.

9:30 Co bude klíčové pro ukončení konfliktu? Další série vojenských neúspěchů, počet mrtvých vojáků, ekonomický krach Ruska? - Možná to poslední. Ekonomický krach je nevyhnutelný. Hospodářství Ruska je ve stavu, kdy si válku nemůže dovolit. Přesto to dělá. Když jedete po Rusku, vidíte, kolik by potřebovali investic. Oni investovali maximálně do raket a ani ty v těch podmínkách korupce nejsou.

10:30 Jsou Rusové schopni použít jaderné zbraně? - Doufám, že jsou racionální. Jsou v nervózním stavu, tedy nevím, čeho jsou v tomto stavu schopni.

11:00 Neskončí to novou železnou oponou v Evropě? - Železná opona byla nutná, protože po roce 1945 mělo Rusko pod svou dominancí celou východní Evropu. Teď se to scvrkává na Rusko samotné. Železná opona nutná nebude, Rusko bude mít dost práce, aby zachránilo samo sebe.

12:00 Uvěřil jste Miloši Zemanovi změnu jeho postoje k Rusku? - Já jsem mu to uvěřil. Pro spolupráci s Ruskem a Čínou měl své důvody. Ne všechny jsem považoval za správné. Ale mělo to určitou racionalitu, teď už nemá.

13:00 Jaký je prezidentský odkaz Miloše Zemana? - Nevím, jak velký je to odkaz. Nevím, jestli tady z jeho myšlenek něco zůstane. Po každém prezidentovi zůstává jistý odkaz. Ten zanechal samozřejmě Václav Havel. U Václava Klause mám jisté pochybnosti, u Zemana taky.

14:00 Vy jste na facebooku podpořil Petra Pavla. - Toho jsem přímo nepodpořil, jen jsem napsal, že vyčítat mu, že byl voják, je blbost. Já bych ještě nikoho nedoporučil, uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Považuji ho za jednoho z kandidátů, které beru velice vážně. Popravdě řečeno bych nepovažoval za šťastné, kdyby se prezidentem stal Andrej Babiš. Po tom, co dělal jako ministerský předseda, bych to považoval za holé neštěstí. Danuše Nerudová sice teď překonala Petra Pavla, ale podle jejích výroků si také nejsem jistý, zda by byla ideální kandidátka. Takže to spěje k Pavlovi, ale teď bych ještě nerad někoho doporučoval.

15:45 Kandidát na prezidenta by měl mít politické zkušenosti, ale je blbost si říct, že Petr Pavel nemá politické zkušenosti. Má politické zkušenosti. Pan Fischer má také dlouholeté politické zkušenosti, asi největší z kandidátů. Kdyby tohle byl klíčový argument, tak bych měl doporučit pana Fischera.

16:30 (ke kauze Čapí hnízdo a kandidatuře Andreje Babiše, pozn. red.) Právo pro nás očividně nehraje velkou roli. To je velké nebezpečí pro naši budoucnost. -

Má Andrej Babiš šanci stát se prezidentem? - Má. Menší než jsme si mysleli před rokem, ale má.

17:00 Je srovnatelná pozice Miloše Zemana s pozicí Andreje Babiše? Oba trochu vybočují mezi kandidáty. - Je trošku jiná, ale srovnatelná ano.

18:00 Jsou tady výzvy k tomu, aby senátoři Fischer a Hilšer nekandidovali, protože štěpí hlasy, měli by kandidovat? - Měli by kandidovat. Politická stanoviska Fischera jsou zajímavá, je nejvíc znalý zahraniční politiky. Ještě bych mu dal šanci.

19:00 Jaký je úkol pro příštího prezidenta? - Ve vnitřní politice by se měla řešit otázka práva, postoj k ní by se měl napravit. V zahraniční politice setrvat na kurzu dnešní vlády. Dál bojovat za Ukrajinu, Ukrajinci teď umírají za nás. Kdyby byla dobyta, na řadě je Polsko a Slovensko, a to už je sakra blízko od nás. To je klíčová otázka, aby se tato válka vyhrála. V hospodářské politice je také potřeba dostat k nám průmysl budoucnosti, ne jen zděděný automobilový průmysl.

20:00 Co říkáte na hlasy, že vláda dává dost peněz Ukrajincům a nedává je nám? - Já v televizních diskusích nerad používám sprostá slova, takže na to neodpovím.

21:15 Co si myslíte o demonstracích proti vládě a těchto náladách ve společnosti, měli bychom se začít bát? - Kdybychom se začali bát – toho bychom se měli bát.

22:00 Kdybyste teď vyhrál volby, jaký vzkaz byste poslal lidem v současné krizi? - Řekl bych jim, ať se tolik nebojí. V dějinách byla období, kdy to šlo nahoru a zase dolů, kdy lidé méně vydělávali. Máme prozatím dobře fungující sociální stát. Mnoho jsme se naučili. Nejsme v tom tak nezkušení jako za první republiky. Velký strach nemá smysl.