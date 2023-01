Šéfka Pavlovy kampaně o boji s flanelkou a Babišově chybě

Boj Petra Pavla a Andreje Babiše o Hrad jde do finále. Spolu s vrcholící kampaní veřejný prostor zaplavily lživé a zavádějící informace, včetně zprávy o údajném Pavlově úmrtí. Jaký měly dezinformace na prezidentské klání vliv?

Hostem Ptám se já byla Pavla Nýdrle, volební manažerka týmu Petra Pavla. Do pořadu byla pozvána i volební manažerka Andreje Babiše Tünde Bartha, ale na pozvání nereagovala.

V pátek a v sobotu čeká Čechy druhé kolo prezidentských voleb, ve kterém vyberou, kdo po deseti letech vystřídá v čele státu prezidenta Miloše Zemana. Expremiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš i jeho protikandidát generál ve výslužbě Petr Pavel se v cílové rovince svých kampaní snažili získat přízeň voličů hlavně v debatách v médiích a na sociálních sítích.

Pavel se přitom musel se svým týmem soustředit nejen na odrážení útoků svého protikandidáta, ale také na stupňující se dezinformace, mezi nimi třeba manipulativně sestříhané video nebo lživé zprávy o Pavlově údajném úmrtí. Tento útok oba kandidáti odsoudili.

Byla prezidentská kampaň mezi prvním a druhým kolem špinavější, než se čekalo? Co ji ovlivnilo nejvíc? Jak do klání o Hrad zasáhly dezinformace a jak s nimi před volbami bojovat?

Co v rozhovoru zaznělo:

1:10 Vy jste přišla ve flanelové košili, která se stala symbolem kampaně Petra Pavla, byl to úmysl, nebo to vyplynulo? – Flanelová košile nebyla úmysl. Zjistili jsme, že pan generál má flanelky rád. My jsme s tím nejdřív trochu bojovali, protože to do určitého momentu nebylo vnímáno jako trendy kus ošacení. Ale pak jsme zjistili, že než s tím bojovat bude lepší tomu dát prostor. A byli jsme mile překvapeni, jak to plno lidí začalo brát jako nějaký symbol. Dali jsme tomu průchod, a jak vidíte, nějak to s námi splynulo.

5:00 Jaké byly nejtěžší chvíle v kampani? – Pro mě byl asi nejtěžší takový úplně první mediální útok, a to vystoupení bývalého spolužáka (Pavla Beneše, pozn. redakce) pana generála. A pak se rozjela série rozhovorů a vystoupení, které se týkaly jeho působení ve zpravodajském kurzu.

6:50 Nebyli jste ale na druhou stranu rádi, že se toto téma více rozebralo už několik týdnů před volbami? – Já jsem měla pocit, že téma KSČ vykomunikujeme přes léto. Pak to přišlo po létě, pak na konci roku, teď se na to znovu ptají v debatách. Chápu, že se na to musí zeptat, ale pan generál byl trpělivý, na všechno znovu odpovídal.

8:00 Překvapilo vás, nakolik toto téma zvedal sám Andrej Babiš jako někdo, kdo je evidovaný ve svazcích spolupracovníků StB? – Překvapilo mě spíš to, jak málo zvedala jeho minulost média. Čekala bych, že když se někdo uchází o tento úřad, dojde k revizi jeho minulosti. To, že to zvedal, mě asi úplně nepřekvapuje.

12:00 (ke zlomovým momentům kampaně) Vyrazili jsme po prvním kole do Ústí a z toho, kolik lidí tam přišlo, mám úplně husí kůži. Podpora, jakou tam lidi vyjádřili? To bylo neskutečné. Byl to určitě jeden z těch zlomů. V týmu jsme si říkali, že lidé vidí, co děláme, že nám asi věří. Byl to jeden z klíčových momentů, kdy jsme zjistili, že za námi občané stojí.

15:30 Andrej Babiš udělal poměrně velkou chybu v momentě, kdy řekl, že by nevyslal vojáky do Polska v momentě, kdy by naše spojenecká země v NATO byla napadena. Jak velký to byl přešlap? – Závěr kampaně je o tom neudělat chybu. Vy už nepotřebujete udělat nic velikého. Tohle byla veliká chyba Andreje Babiše. Bohužel, nebo tedy bohudík.

17:45 (k dezinformacím v kampani) Jako občan vnímám, jak je naše demokracie křehká. Nejsem pro nějaké omezení svobody slova, ale mám pocit, že jsme v této oblasti úplně na začátku. Uvědomuji si, že i svoboda slova má stinnou stránku. Z pohledu kampaně nám to nepomohlo, ale vypořádali jsme se s tím tak, že nás to nepoškodilo.

22:00 Bylo vaše heslo „Řád a klid“ zvoleno dobře? Třeba Andrej Babiš často v debatách opakoval, že to evokuje vojenský řád… – Lepší slogan jsme mít nemohli. Důkazem je to, že to vystihuje kandidáta. V průběhu kampaně se nám podařilo vysvětlit, že je to myšleno jako řád do politiky a klid do srdcí a duší.

25:30 Jaký očekáváte výsledek voleb? – Přála bych si, aby to bylo výraznější. Aby to potvrdilo, že pan generál má mandát napříč politickým spektrem, napříč českou republikou. My to vidíme v číslech. A já doufám, že to bude vidět i v těch volebních.