Strážce parku: Kritiku od starostů beru jako politiku, ani experti se neshodli

Národní park České Švýcarsko čtvrtým dnem hoří a jde o největší požár, jaký pamatujeme. Obrázky připomínají hrůzostrašné scény, které jsme zatím znali z Kalifornie, Řecka, Španělska nebo Francie.

„Národní park přišel o dvě nejnavštěvovanější místa v celém parku, nepředpokládám, že ta místa půjde rozumně rychle otevřít. Zvlášť u pískovce hrozí poměrně dlouho zřícení těch skal a bloků, takže to bude velice náročné,“ říká jeden z dobrovolných strážců NP České Švýcarsko, IT podnikatel Filip Molčan, který byl hostem Ptám se já. Otevření některých atraktivních míst podle něj může trvat i několik let.

Požár vypukl v neděli dopoledne a podle prvních odhadů bude příčinou nejspíše lidská chyba, protože bouřka ani blesky v oblasti nebyly. Hasiči se snaží situaci zvládnout, zásah jim ale ztěžuje extrémní sucho, vítr a nepřehledný terén. I kvůli tomu záchranné složky nedokázaly zabránit rozšíření ohně do obce Mezná, kde shořelo i několik obytných domů.

Starostové blízkých obcí kritizují vedení parku, že na rozsahu požáru má svoji vinu. Podle nich byla chyba neodklízet z lesa suché popadané stromy postižené kůrovcem.

„Kritiku od starostů blízkých obcí vnímám spíše jako politiku. (…) Byl jsem i u pár jednání s hasiči, kde se ani odborníci nedokázali shodnout, co je pro požár lepší a horší. Jestli živý les, který je v případě jehličnanů plný pryskyřice, nebo suchý les,“ vysvětluje v Ptám se já Molčan.

Park, který je požárem zasažen asi z jedné třetiny, je v tuto chvíli pro veřejnost uzavřen. Jeho obnova bude podle expertů trvat roky.

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co zaznělo v rozhovoru:

1:00 – Nechci být přehnaným optimistou, ale dnes jako první ráno si dovolím říct, že je situace o malinko lepší. Začínáme mít naději.

2:00 – Jak je na tom Pravčická brána a okolí, stále nikdo s jistotou neví, dobře to dokresluje složitost situace. Oblouk Pravčické brány už ale kolegové zahlédli, takže ten by stát měl.

3:00 – Předpovědi počasí se sem dost často netrefují kvůli specifikům krajiny. Přeji si déšť, ale tady zase takový optimista nejsem.

4:00 – Žádné další budovy zasažené ani ohrožené nejsou. Alespoň zatím.

6:00 – Na části parku byl starý funkční les, jsou tam místa s holinou, kde národní park zkoušel kůrovcovou kalamitu zastavit, než se odborníci shodli, že to je nekonečné a nemá to cenu, jsou tam i místa, kde stojí suché stromy, je to kombinace. Požár přišel v době velkého sucha, takže se to sešlo ve velmi nešťastné situaci.

8:00 – Kritiku od starostů blízkých obcí vnímám spíše jako politiku. Když park těžil a vznikaly holiny, tak starostové nadávali, že takhle to nejde, že se park má chovat jako národní park, a ne jako hospodář lesů. Když se netěží, tak nadávají, že se netěží a stromy tam stojí. Byl jsem i u pár jednání s hasiči, kde se ani odborníci nedokázali shodnout, co je pro požár lepší a horší. Jestli živý les, který je v případě jehličnanů plný pryskyřice, nebo suchý les.

10:00 – Historicky většina obcí měla s národním parkem velice dobré vztahy. V poslední době s kůrovcem či požárem se to asi bude vyhrocovat, ale všichni si uvědomují, že turistický ruch je pro ně důležitý a bez přírody by nebyl.

11:00 – Jak se to projeví na turistice, to uvidíme. Národní park přišel o dvě nejnavštěvovanější místa v celém parku, nepředpokládám, že ta místa půjde rozumně rychle otevřít. Zvlášť u pískovce hrozí poměrně dlouho zřícení těch skal a bloků, takže to bude velice náročné. Pro spoustu lidí ale i tak návštěva může být zajímavá, nic podobného v Evropě moc k vidění není.

13:00 – Bohužel si myslím, že ta místa, co jsem zmínil, mohou být zavřená několik let. Když se podíváme na požár, který byl u Dolského mlýna, kde se oheň dostal do roklí, tak tam to bylo pro turisty nepřístupné několik let. V soutěskách si myslím, že to bude hodně nebezpečné.

15:00 – Nikoho nenapadá jiná varianta než lidské zavinění. Není jasné, jakého typu – zda někdo odhodil skleněnou lahev, kdy to pak od sluníčka vzplálo, nebo jestli někdo dělal táborák, což je bohužel časté, nebo jestli někdo odhodil nedopalek cigarety. Drtivá většina požárů vzniká nedbalostí lidí, pamatuji jen jeden požár od blesku.

16:00 – Do budoucna se na podobné události musíme dobře připravit. Stále je ale podceňováno vzdělání společnosti stran toho, jak se v lese chovat. Jako strážce se velmi často setkávám s tím, že lidé nevědí, proč konkrétní zákazy jsou, a pak je i proto nedodržují.

18:00 – Třeba kuřáci v lese si pořád neuvědomují, jaká je to hrozba. Pak jsou lidé často přesvědčeni, že si vybrali ideální místo na táborák a nic nehrozí, jenže tady se desítky let hromadí hrabanka a neštěstí se stane snadno. Nebo jsou lidé, kteří jezdí na kole po cestách, které pro to nejsou určené. Prostě jim cesta přijde v pohodě, jenže ona pak často končí třeba schody nebo žebříky, kde pak lidé tahají kola a je to nebezpečné pro všechny. Těch věcí je dost.

20:00 – Doufám, že obnova bude rychlá. Už za dva nebo čtyři roky to může být zase zajímavé a hezké. Když byl požár u Mariiny vyhlídky, tak tam už je krásný les a je to tam hezké. A to je deset let.