Vláda měla jeden jediný výstřel, k cíli scházelo málo, říká ekonom

Vláda si prosadila ozdravný balíček a chce šetřit dál. Jak? Ptám se já a Vlevo dole si v rámci speciálního natáčení Seznam Zpráv na VŠE v Praze pozvaly ministra financí Zbyňka Stanjuru a ekonoma a poradce prezidenta Davida Marka.

„Příběh nekončí“, zaznělo od šéfa resortu financí Zbyňka Stanjury (ODS) 14. prosince na pražské Vysoké škole ekonomické ve speciálu Seznam Zpráv nazvaném Zadlužené Česko. Vládní koalice hodlá poté, co si letos po tvrdých bojích v Parlamentu prosadila ozdravný balíček i státní rozpočet, pokračovat v úsporách.

Jak se plány na konsolidaci veřejných financí kabinetu Petra Fialy (ODS) daří? Nepromarnil svou jedinečnou šanci zásadně ozdravit státní kasu a zbrzdit hrozivé zadlužování České republiky? Pilířem úspor mělo být škrtání dotací, děje se to vůbec?

„Budu se snažit, aby výdaje dále nerostly,“ řekl ve Speciálu Seznam Zpráv na VŠE ministr financí Zbyněk Stanjura (záznam celé akce můžete zhlédnout v tomto videu).Video: Marie Bastlová, Seznam Zprávy

Podle ministra financí Stanjury má vláda s ozdravným balíčkem jedno z politicky nejsložitějších rozhodnutí v tomto volebním období za sebou: „Neznám –⁠ a byli bychom hrozně rádi, kdybychom znali –⁠ politická řešení, která jsou populární a současně snižují schodek státního rozpočtu. Věděli jsme, že to bude nepopulární. Jsme přesvědčeni, že jsme to udělat museli.“

Stanjura zároveň řekl, že letošní schodek státního rozpočtu bude podle aktuálních dat jeho resortu skutečně 295 miliard korun, jak si vláda prosadila. „Fiskální balíček mohl být připraven ideálně o rok dříve, proto by i rozpočtový schodek na konci letošního roku nemusel být 295, mohl být 195. Chápu, že je to obtížné, můžeme se vymlouvat na to, že nás zastihla válka na Ukrajině, energetická krize. Ale myslím, že ta určitá nepřipravenost je to, co voliči vyčítají současné vládě asi nejvíce,“ komentoval výsledek hlavní ekonom společnosti Deloitte a poradce prezidenta David Marek.

„Nám bylo jasné, že vláda má řečeno jednoduše jeden jediný výstřel. Ona v rámci tohoto volebního období nebude mít více šancí a už ani časově nemá více šancí promluvit výrazněji do vývoje veřejných financí než tímto jediným hlavním konsolidačním balíčkem. Abychom docílili to, co je hlavní, abychom stabilizovali veřejné finance, tak to naplněno nebude. Ale schází opravdu málo,“ dodal ekonom.

Důchody i dotace

V příštím roce se navíc musí kabinet připravit na další velkou bitvu, tentokrát okolo změn důchodů.

Marek plánované kroky vlády v oblasti penzijního systému vítá, i když by změny podle něj mohly být radikálnější. „Nejsou úplně dostatečné na to, aby eliminovaly deficity důchodového systému v budoucnosti. Ale velmi výrazně je omezují. Když jsme se snažili na různých fórech hodnotit to, co vlastně udělala vláda doposud nejlépe, tak jsou to právě změny v tom důchodovém systému,“ uvedl Marek.

Dalším pilířem úspor na straně státu mělo být proškrtání dotací. Vláda před časem odkryla karty a zveřejnila plán na škrty v objemu téměř 85 miliard. Ekonomové, experti i novináři to ale zkritizovali s tím, že ve skutečnosti jde jen o čarování s čísly. Velká část úspor spočívá ve zrušení dotací na obnovitelné zdroje energie a přenesení břemene zpět na spotřebitele.

Stanjura ale nesouhlasí: „My jsme řekli, že seškrtáme asi 54 miliard, uvedli jsme, že to je přes 80, ale hned jsme uvedli, že 38 jsou dotace na distribuci. Je to férové.“ A ve škrtech podle něj musí jednotlivé resorty pokračovat: „Ten příběh nekončí. My (Ministerstvo financí) už nemáme škrtat co, ale budu určitě apelovat na ostatní ministry, že tím práce neskončila. Začala.“ O kolik dotací jde, ale šéf financí neřekl.

Že nad slibovaným rušením dotací stále visí otazníky, vyčetl kabinetu i ekonom Marek. „My stále čekáme, odborná veřejnost stále čeká, které všechny dotace se seškrtají. Zatím se nejvíce mluví o poplatcích za obnovitelné zdroje energie. Ale tady asi všichni cítíme, že jde o ty jiné dotace, o ty dotace, které jsou neefektivní a které v ekonomice přežívají naprosto zbytečně a udělat audit všech těch dotačních titulů asi nebude trvat měsíc.“

Stanjura uznal, že se v příštích dvou letech musí vláda více zaměřit na vysvětlování svých kroků a zlepšit svou veřejností tolik kritizovanou komunikaci: „Teď máme dva roky čas na to, za prvé, aby se ukázalo, že dopady toho balíčku nebudou tak katastrofické, jak to vykresluje opozice nebo odbory, a za druhé, abychom vysvětlovali ty důvody, proč jsme to dělat museli.“

Rekordní nedůvěra lidí a slábnoucí pozice vládních stran v předvolebních průzkumech, ministra podle jeho slov mrzí: „Uděláme pro to všechno, abychom ty volby vyhráli, protože pokud nevyhrajeme a předáme moc stávající opozici, tak to budu považovat za naše selhání,“ dodal Stanjura.

