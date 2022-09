Havlíček: Oko za oko, zub za zub. Vláda napadá naše lidi. Musíme se bránit

Mimořádná Evropská rada bude už dnes řešit co s astronomickými cenami energií v Evropě. Řešit se bude zastropování cen i to, zda a jak do regulace zahrnout ceny plynu. Jaké řešení bude výhodné pro Českou republiku?

Hostem Ptám se já byl místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček.

Evropská unie má na mimořádném zasedání ministrů pro energetiku v pátek hledat shodu na řešení situace ohledně trhu s energiemi. Ministři by měli probrat několik variant řešení současné situace. Například Česká republika bude podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely chtít na jednání zařadit například tzv. iberijský model. Ten by na trhu odděloval ceny elektřiny a plynu.

Kabinet by následně měl mimořádně jednat v pondělí v podvečer a představit detaily podpory. To, že vláda Petra Fialy na pomoc proti drahým energiím dlouhodobě nedělá dost, ale kritizuje opozice. „Vládní parodie, hospodářské Waterloo a energetická fraška. A uprostřed toho zmateně pobíhá ministr průmyslu, který ze všeho nejvíc připomíná Otíka Rákosníka z filmu Vesničko má středisková. Komunální volby budou i referendem o vládě,“ napsal na Twitter místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček.

A zatímco hnutí ANO po neúspěšném hlasování o vyslovené nedůvěry vládě volá po „referendu“ v podobě komunálních voleb, jeho lídr Andrej Babiš stane od pondělí opět na lavici obžalovaných. Znovu se totiž otevře proces v dotačním případu Čapí hnízdo. Babiš přitom v pátek ve Sněmovně prohlásil, že jde o první politický proces od listopadu 1989.

Podkopává Babiš důvěru v české soudy? A jak by současnou situaci okolo trhu s energiemi řešilo hnutí ANO?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

01:00 Kolik stál ten dnešní projev Andreje Babiše ve Sněmovně před jeho pondělním soudem? - Nepočítal jsem to, ale přece každý poslanec může vystoupit a říct svůj názor, od toho je parlamentní demokracie. Myslím, že má právo vystoupit.

02:20 Přijde vám patřičné, aby byly vyslovovány výroky, že je to politický proces (kauza Čapí hnízdo - pozn. redakce) – Jestli jste slyšela i následné vystoupení pana Blažka, tak víte, že řekl zcela zásadní věc, že ať se nám to líbí, nebo ne, soudy jsou ovlivněny médii. A média jsou ovlivňována vystupováním politiků. Jestliže tady celá řada politiků vystupuje s tím, že Andrej Babiš patří za mříže, tak celá řada některých médií to může naprosto brutálním způsobem ovlivňovat. Má to prostě znaky určitého politického procesu.

4:40 - My se nebavíme o špatně nastaveném systému, systém je nastavený dobře. My se bavíme o tom, že ten vliv na soudy je dán chováním médií. A média papouškují, co říká ta která strana. Takže když pan ministr vnitra se postaví na střechu domu a říká: Andreji, už se to blíží, a naznačuje, že patří za mříže, tak pak to má na média vliv.

6:00 - Babišovo vystupování ke kauze ve Sněmovně je obrana, to není politický tlak. Využil svého práva říct ve Sněmovně základní parametry jeho obrany.

6:30 A nemá ANO dvojí metr, když kritizuje kauzu hnutí STAN? - To jsou dvě neporovnatelné kauzy. Co se týče Čapího hnízda, pominu-li, že to bylo předtím, než byl Andrej Babiš v politice, nic se neskrývalo. Žádné skryté telefony, žádná mafie, žádné orgie, žádný Redl. Je to posouzení toho, jestli se jedná o firmu malou, střední nebo velkou.

7:05 - My neposíláme pana předsedu (Rakušana – pozn. redakce) do vězení, tak jako on posílá našeho předsedu do vězení. Tvrdíme, že člověk, pod kterým je hnutí STAN spojené s mafiózními praktikami, by neměl být ministrem vnitra.

8:50 Věříte, že vám to voliči uvěří? Kdy říkáte, že u jednoho platí presumpce neviny a u druhého neplatí? - Myslím, že oni uvidí, že jsou to rozdílné věci.

9:30 Na kolik vyšlo ČR zdržování ve Sněmovně, které předvádělo hnutí ANO? Máme na to teď v této krizi čas? - Vy nám říkáte, že když je to dopředu prohrané, tak nemá cenu tam chodit. My jsme se postavili zásadním způsobem proti tomu, že se odebírají miliardy ve zdravotnictví a podobně. Navíc v určitou chvíli už to bylo oko za oko, zub za zub. Útočilo se třeba na kolegyni Mračkovou Vildumetzovou. Ta pak odstoupila. Oni napadli členku naší strany, takže my jsme se bránili.

13:00 Váš bývalý poradce Marek Hanč podle Deníku N vynášel poradci prezidenta Martinovi Nejedlému informace a ten je měl podle BIS předávat do Ruska. To Andreji Babišovi nevadí? – Tohle nevím úplně přesně, od loňského léta s ANO nespolupracuje. – Ale podílel se na přípravě sněmovních voleb. – To bych úplně neřekl, já jsem tam byl a můžu vám říct, že pan Hanč se na nich prakticky nepodílel.

15:00 Podle ministra práce Mariana Jurečky vláda v pondělí představí plán na zastropování cen energií, na jaké úrovni by to podle mě vás mělo být, abyste byl spokojený? – Spokojený asi nebudu nikdy, pořád to bude dražší, než to bylo. Podle nás je únosné 1 500 korun za megawatthodinu, jak pro elektřinu, tak pro plyn. Elektřina je teď na úrovni 10 až 15 tisíc za megawatthodinu. Ta cena 1 500 kopíruje, jak to bylo přibližně před rokem, rokem a půl. A totéž u plynu.

15:20 Jak se podle vás vláda pustila do boje s drahými energiemi? – Vláda se do ničeho nepustila, vláda o tom od února jen mluví, je to katastrofa, nedovedu si představit, že by to někdo dělal hůř. Vláda od března říká, že nám pomůže, že nenechá nikoho padnout, mluví o energetickém úsporném tarifu a máte něco z toho tarifu?

17:00 – Dostali něco podniky, živnostníci? Dostali nulu. Domácnosti mají slíbený energetický úsporný tarif a teď dostali akorát 5 tisíc na dítě. Národní řešení už mělo být dávno připravené. Jak to, že tady není a v ostatních zemích je?

20:00 Co jste vy jako vláda udělali pro naši energetickou nezávislost? – Že jsme závislí na ruském plynu, je dáno historicky. Všechno se zprivatizovalo, my jsme do toho nemohli hovořit. Teď to vláda dělat musí. My jsme zaktivovali výstavbu nového bloku Dukovan, který zvýší naší energetickou nezávislost. Zajistili jsme jádro a uhlí do roku 2038.