Vaříme se jako žáby. Chvíli vydržíte, ale nepřežijete, varuje zástupce firem

Česko se připravuje na náročnou zimu, během které kdykoliv hrozí přerušení dodávek zemního plynu z Ruska. Vláda ujišťuje, že kolaps průmyslu ani zima v domácnostech nehrozí. Opravdu? A jak jsou připraveny české firmy a průmysl?

Hostem Ptám se já byl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar.

„Stávající ceny elektřiny a plynu jsou pro 20 procent firem v naší členské základně fatální, jsou dlouhodobě neudržitelné. A samozřejmě představa, že dojde plyn, tak to je katastrofický scénář,“ říká Špicar.

Vláda už koncem července avizovala, že zásobníky plynu jsou plné na více než 80 procent, a ujišťuje, že stát má suroviny dost, aby přečkal zimu. Nutné jsou ale úspory ve spotřebě, k čemuž vyzvala domácnosti i firmy. Díky tomu by podle ministrů mohl bez zásadních omezení fungovat i průmysl.

Zástupci podnikatelů jednají s vládou o přípravě krizových scénářů, ale i pomoci. Zejména velké průmyslové podniky žádají kompenzaci za extrémní nárůst cen energií, dohoda zatím nepadla. Vláda už ale rozhodla o odpuštění poplatků za podporované zdroje energie, v domácnosti pak chystá příspěvek na energie, který by měli získat všichni.

Je příprava státu dostatečná? Chrání vláda dostatečně průmysl? A chrání se průmysl sám? Odpovídal viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar.

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

0:50 Spojily se vlastně tři věci, které český průmysl, a my jsme nejprůmyslovější ekonomika v Evropě, opravdu ničí. To znamená ničí celou ekonomiku. Tou první věcí je to, že jsme průmyslovou supervelmocí, to znamená těch energeticky náročných firem máme opravdu hodně, průmysl představuje 20 procent HDP, to nemá nikde v Evropě obdoby. Náš problém číslo dvě je ten, že ceny elektřiny a plynu jsou u nás opravdu vysoké, mnohem vyšší než ve většině unijních zemí. A ten třetí problém je to, že některé firmy s tím něco udělat mohou a snaží se, ale bohužel ta struktura průmyslu v mnoha ohledech a v mnoha sektorech je taková, že plyn pro mnoho firem nemá alternativu.

2:33 My se teď takzvaně jako žába vaříme v teplé vodě. To chvíli vydržíte, ale po čase to prostě nepřežijete. Příkladem jsou české sklárny, ty už v tuhle chvíli ne, že čekají, kdy se dostanou do fáze, kdy budou muset propouštět, ony už bohužel propouštějí. A kdyby tahle situace s cenami plynu především v jejich případě měla trvat ještě několik měsíců, nebo i ty ceny plynu měly jít ještě více nahoru, tak potom jejich situace bude opravdu dramatická. My jsme podle našeho průzkumu zjistili, že už ty stávající ceny elektřiny a plynu jsou pro 20 procent firem v naší členské základně fatální, jsou dlouhodobě neudržitelné. A samozřejmě představa, že dojde plyn, tak to je katastrofický scénář.

4:30 Chcete-li podnikat v České republice, tak musíte být optimistou, jinak to nejde, protože tady to podnikatelské prostředí úplně jednoduché není. My optimisty jsme, a to proto, že proti tomu, aby nedošlo ke krizovému scénáři, lze něco dělat. My to děláme. To hlavní, co můžeme dělat, je pomoci si sami, protože jsme se za těch posledních 30 let naučili, že hledáme-li pomocnou ruku, tak ji najdeme v 90 % případů na konci vlastní paže. Nespoléháme na to, že nás vláda z tohohle problému dostane, ale zároveň vidíme poměrně velkou aktivitu ze strany vlády. Co může udělat, tak většinu z toho už dělá. Za prvé je to vytváření zásob, za druhé je potřeba zajišťovat alternativní zdroje, za třetí, což považuji za nesmírně důležité, je zajistit evropskou solidaritu. Ty scénáře, které máme k dispozici, kdyby došlo opravdu k přerušení dodávek plynu a vyčerpání těch zásobníků, jsou dramatické. My bychom se bez evropské solidarity neobešli.

6:40 Omezení českého průmyslu znamená také dramatický zásah do fungování německého průmyslu. My jsme skutečně pupeční šňůrou propojené ekonomiky, takže je v zájmu Němců samotných, aby nám pomohli.

8:20 Jak česká vláda, tak některé firmy v rámci českého průmyslu určitě mohly udělat více, co se týká energetických úspor, přechodu na obnovitelné zdroje energie atd. Ony to jsou spojené nádoby, když vláda nemá fotovoltaiku jako prioritu a my kvůli tomu, co se kdysi v parlamentu stalo, jsme fotovoltaiku považovali spíše za sprosté slovo než trend, který je třeba podporovat, tak to samozřejmě mělo i dopad na přístup ze strany firemního sektoru. Ale české firmy v tuhle dobu nemusí opravdu nikdo nabádat k tomu, aby šetřily energie, ony to prostě dělat musí, aby vůbec přežily.

10:10 Naše komunikace s Ministerstvem průmyslu je velmi intenzivní, probíráme všechny vyhlášky, pojmy o stavu nouze, abychom rozklíčovali, jaký by byl postup v případě krize. Naše role je upozorňovat, kde ta legislativní pravidla nejsou domyšlená nebo nereálná, kde by to mohlo vést k vyšším ztrátám. Jedním z výsledků je diskutovaná vyhláška, která je v připomínkovém řízení. Jsou témata, která bude třeba vyřešit, a to spolupráce s firmou Net4Gas, která bude hrát naprosto klíčovou roli, kdyby to mělo docházet do té fáze odběrových stupňů, to znamená, že se natvrdo budou odstavovat jednotlivé firmy, jednotlivé části průmyslu od plynu.

12:25 Hlavní role by v tuto chvíli měla být na straně soukromé společnosti, která rozhodne. Ten hlavní princip změnit nemůžeme, ale budeme určitě tlačit na to, aby to bylo ve větší provázanosti a větší koordinaci s Ministerstvem průmyslu. Je potřeba tam dostat i další pohledy, které by do toho právě mohlo vnést z pohledu sociální situace, makroekonomické situace, situace jednotlivých sektorů atd.

15:00 Nesmí se stát to, co za covidu, že se v noci sejde vláda a ráno s účinností zavře provozovny, některé provozy takto řídit nejde. Když se zavře obchod, jsou tam obrovské ztráty, ale kdyby se tohle stalo železárně s vysokou pecí, tak to je katastrofa, kde se nebavíme o ztrátách v řádech milionů korun, ale v některých případech i stovkách milionů korun a bavíme se o poničení technologií. Ze dne na den vypnout průmysl nejde, jen za cenu jeho poničení nebo miliardových ztrát.

16:40 Kdybyste se mě zeptala před třemi měsíci, co dělá vláda, tak bych musel být velmi kritický, čekali jsme dlouho, byli jsme frustrovaní, teď je ta situace mnohem lepší. Dlouho jsem volali po odpuštění plateb na obnovitelné zdroje energie, a toho jsme se dočkali. Druhá věc, na které nám velmi záleželo, byla nikoliv plošná, protože my si uvědomujeme, že bohužel jak minulé vlády hospodařily, státní pokladna nemá na to, aby plošně sanovala český průmysl. Ale vždy jsme chtěli, aby se pomáhalo cíleně těm, kteří to opravdu potřebují. Tedy firmám, které trpí vysokými cenami elektřiny a nejsou schopné to kompenzovat, a tam jsme se s vládou dohodli, to byla ta tzv. kompenzace vedlejších nákladů pro firmy postižené únikem uhlíku.

19:00 Problém je, že česká vláda zatím v rámci EU nevyužila tzv. dočasného krizového rámce, což nás dostává do složité situace, kdy konkurenti našich firem, například skláren z Francie, Německa, Portugalska a Španělska, což jsou vlády, které tedy dočasný rámec využívají, mají ceny plynu čtyřikrát, pětkrát, šestkrát nižší. Pokud česká vláda nepomůže sklárnám a slévárnám, tak tyto firmy za několik měsíců prostě z trhu zmizí, protože nebudou schopné konkurovat. Pokud vláda něco neudělá, nepomůže jakoukoli částkou, bude to pro mnohé české sklárny konečná.

22:40 Jak dlouho vydrží bez pomoci? - Včera bylo pozdě.