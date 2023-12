Projev prezidenta i chov králíků. Šťastný podcast odpovídá na vaše otázky

Řešili jsme ovšem i věci mimo politiku. Jindřich Šídlo se podělí o tipy, jak chovat králíky, a odpoví i na otázku, jestli se se svým králíkem Křupinkou bude někdy soutěžit v králičím hopu. Konstantin Sulimenko zase vysvětlí, co je to nulová koncovka, a prozradí, jestli si chystá založit lingvistický podcast.

Tereza Povolná si postěžuje na to, co jí nejvíc vadí na jejím milovaném Berouně. Ondřej Lasák se zamyslí nad tím, co by ho přimělo k namlouvání audioknih. A poprvé uslyšíte také zvukového editora Šťastného podcastu Davida Kaisera, který řekne, jak pořad technicky vzniká.