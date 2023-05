Šťastný podcast: Cesta z krize? Zdaňme samoživitelky, děti a hendikepované

Kde vzít peníze na umoření státního dluhu? A co říká nový portrét prezidenta Pavla ve školách? To vám řekne satirický Šťastný podcast ve složení Jindřich Šídlo, Konstantin Sulimenko, Tereza Povolná a Ondřej Lasák.

Státní rozpočet je dlouhodobě v potížích a vláda ví, že musí přistoupit k nepopulárním krokům. Kompletní konsolidační balíček by sice měl kabinet teprve představit, ale do médií už teď pronikají všelijaké nápady, co všechno by šlo zdanit. Někdy se jedná o návrhy racionální, někdy více či méně kontroverzní a někdy jde o úplné blbosti.

„Jedním z návrhů je i zdanění stipendií,“ připomíná ve Šťastném podcastu Konstantin Sulimenko, „a plán je na tom vybrat celých 33 milionů korun. To je částka, kterou Daniel Křetínský zná jako levnější polední meníčko. Ale proč ne, studenti historicky byli vždycky chudí jak kostelní myši, takže jsem rád, že se konečně vrací ta stará dobrá devadesátá léta sedmnáctého století.“

Ale protože je Šťastný podcast zdrojem hodnotných rad pro úplně každého, rozhodli jsme se pomoci i premiéru Fialovi a zaměřili jsme se na otázku, kde tedy sehnat chybějící miliardy tak, aby to pobouřilo co nejméně lidí.

„Základem každé dobré poctivé pravicové reformy je najít si nějakou slabou a ideálně i málo početnou skupinu lidí a tu pak úplně oholit. Sice těch lidí, které budeš danit, nebude hodně, ale o to víc je můžeš zkásnout. Třeba si pamatuju, jak se kdysi škrtalo u zdravotně postižených,“ uvažuje Jindřich Šídlo.

„Já mám ještě tři návrhy – můžeme zdanit kapesné dětí, protože to je v podstatě taky taková daň z příjmů. Málo se můžou bránit taky samoživitelky. A můj třetí návrh je zdanit sociální dávky, z čehož budeme moci financovat další sociální dávky, které bychom zase zdanili,“ vypočítává možnosti Sulimenko.

V druhé části našeho podcastu, kde se tradičně věnujeme sociálním sítím politiků, jsme se podívali na scénku z odhalování oficiálního portrétu prezidenta Petra Pavla.

„Pavlovi na té akci pustili video, kde herečka Patricie Pagáčová přinesla dětem do třídy deset portrétů s různým pozadím a děti měly samy vybrat, který portrét bude viset u nich. A pak je tam vidět, jak se všichni přetahují, někdo říká, že chce mít prezidenta v zelené, někdo v horčicové a někdo v barvě martini. V druhé části videa dělá to stejné influencer Jirka Král se třídou středoškoláků. A já se nebojím říct, že to video vykazovalo až známky propagandy. Kdybych byla prezidentka a pustili mi ho, tak vůbec nejsem šťastná,“ hodnotí naše analytička všeho hrozného z internetu Tereza Povolná.

„Já mám takový návrh: mohli bychom přestat věšet prezidenta do tříd. Nic proti Pavlovi, ale když tam byl Miloš Zeman, tak se na něj dalo ukázat a říct studentovi: ‚To chceš dopadnout jako on?‘ Ale co říká portrét Pavla? ‚Uvažoval jsi o vojenské škole?“ vtipkuje Šídlo.

V novém Šťastném podcastu se můžete těšit také na zevrubnou analýzu dalších velkých malých zpráv. Podíváme se třeba na to, co si vy občané myslíte o volebním právu od 16 let, a Jindřich prozradí, jak svou dceru učí praktické ekonomii.