Šťastné pondělí: Koho se dotkne úsporný balíček vlády? Nejvíc se těší Babiš

Lidovci jsou zásadně proti zdanění tichého vína, což by si jiné strany přály, Piráti chtějí zdanit prostituci a konopí, proti čemuž se zase ohrazují vládní konzervativci, a ODS hlavně doufá, že si nikdo nevzpomene na to, že to byla ona, kvůli komu přišel rozpočet po zrušení superhrubé mzdy o nějakých 100 miliard.