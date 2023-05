„Bez brčka žabinec neusmažíš.“ Havlíček vysvětluje Babišovy proměny

My jsme liberální konzervativci. To je terminus technicus. To znamená, že jsme trochu liberální a trochu konzervativní. Přiblížil bych vám to tak: Kolik třešní, tolik višní. Někdy hrušek a občas i jablek, i když bych to úplně nemíchal. Takže abych to vysvětlil. Jsme pro tržní hospodářství. A zároveň máme silný sociální rozměr. Jsme pro nízké daně a robustní veřejné služby.