Šťastný podcast: Největší bezpečnostní riziko Česka? Prezident Pavel

Naštěstí jsme tu my, abychom komukoliv, kdo se této nevděčné funkce ujme, poskytli konzultaci, které pořady musí vydržet až do úplného konce.

„Existuje jediná věc, kterou v České televizi chci za každých okolností: StarDance,“ říká Jindřich Šídlo, „a pak tam samozřejmě spoustu věcí nemusí být. Když se člověk baví s politiky, tak jim nejvíc vadí moderátoři, kteří kladou otázky. Mohlo by se to udělat tak, že by si tam každý politik vzal mluvčího a ten by mu pokládal otázky, které by daný politik chtěl,“ navrhuje fantastické úsporné řešení Jindřich Šídlo.