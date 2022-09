Šťastný podcast: Čím si zasloužil Petr Fiala titul polský Člověk roku?

Jak se stalo, že Petr Fiala získat na polském ekonomickém fóru cenu Člověk roku, a který senátor je expert na houby? To vám řeknou Jindřich Šídlo, Konstantin Sulimenko, Tereza Povolná a Ondřej Lasák ve Šťastném podcastu.

Tým kolem premiéra začal velmi rychle mluvit o tom, že Fiala je nyní vlastně držitelem takové polské Nobelovy ceny, protože ji dostaly takové osobnosti jako Jan Pavel II. a Václav Havel. „Jen by stálo za to připomenout, že laureáty této ceny byli třeba v roce 2015 Viktor Orbán a 2012 Robert Fico, gratulujeme Petru Fialovi,“ připomíná na úvod Konstantin Sulimenko.

Celá kauza Člověk roku by ale mohla mít nečekané rozuzlení – Petr Fiala tuhle cenu možná vlastně vůbec nedostal. Jak je to možné, to zjistíte v podcastu.