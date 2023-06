Šťastný podcast: Feťáci, ajťáci, vítači? Mýty vs. realita u Pirátů

Co se to děje u Pirátů a proč je Jan Zahradil jako Internet Explorer, to vám řekne Šťastný podcast ve složení Jindřich Šídlo, Konstantin Sulimenko, Tereza Povolná a Ondřej Lasák.

„Tím, že se Piráti začali prezentovat jako muži v oblecích, kterých se nemusíte bát, a zároveň začali lákat do strany lidi s podobným světonázorem, se začalo to levicové křídlo, které ve straně existovalo vždycky, trochu vytlačovat. To je na jednu stranu pochopitelné, na tu druhou je ovšem legitimní, když se levicovější Piráti občas ozvou, že se jim to směřování nelíbí,“ míní producent Šťastného pondělí Ondřej Lasák.