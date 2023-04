Šťastný podcast: Morava se radikalizuje. Separatisté jsou už i ve vládě

Jak bude vypadat další postup moravského separatismu? A jak dostat Mladé lidovce do 21. století? Na to odpoví Šťastný podcast ve složení Jindřich Šídlo, Konstantin Sulimenko, Tereza Povolná a Ondřej Lasák.

V Poslanecké sněmovně leží návrh na zřízení hranic Čech a Moravy. Symbolické gesto? Ale kdeže. Když se podíváte na skoro stejný vývoj z 90. let, dojde vám, že to nemůže být nic jiného než první krok k Českomoravské federaci a následně i ke dvěma samostatným státům.

„Všichni víme, k čemu vedl podobný vývoj na Slovensku v 90. letech. Jasně, rejpalové by řekli, že už jsme tenkrát byli federace, ale i na Slovensku to vznikalo nenápadně. Když tam vznikla Slovenská národní strana, tak jsme si ničeho nevšímali, přece kdo by se v roce 1990 hlásil ke Slovenskému štátu. Mimochodem, ve stejném roce získalo 10 % i Hnutí pro samosprávnou demokracii – Společnost pro Moravu a Slezsko,“ vzpomíná Jindřich Šídlo na divoké devadesátky.