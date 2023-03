Šťastný podcast: Od Zemáku k likvidaci novinářů. Život a dílo Miloše Zemana

Jaké byly nejhorší momenty Miloše Zemana? A kdo učí na první skutečné vysoké škole života v Česku? To vám řekne Šťastný podcast ve složení Jindřich Šídlo, Konstantin Sulimenko, Tereza Povolná a Ondřej Lasák.

Do konce mandátu třetího českého prezidenta zbývají desítky hodin. A zatímco ve Šťastném pondělí se věnujeme bilancování a hodnocení působení Zemana a jeho suity v úřadu, do podcastu jsme vybrali pár bizarních, odporných, ale i fascinujících vzpomínek, které by podle nás neměly zapadnout.

Třeba Jindřich Šídlo vzpomínal na slavný autobus Zemák a své cesty v něm.

„Tenkrát jsem pochopil, jak je – nebo spíš byl – Zeman dobrý v kontaktu s lidmi a jak uměl improvizovat, aby se dostal do kontaktu s lidmi. Třeba si vzpomínám, jak jsme přijeli do Hodonína a tam byl zimní stadion, ze kterého se stala tržnice. A on se tak jedním okem kouknul do podkladů, které měl, řekl: ‚To se bude hodit,‘ a pak před lidmi vyšlehl velmi zasvěcenou úvahu, co se s tím stadionem stalo. A lidi byli najednou na jeho straně,“ vzpomíná Šídlo. „A taky furt v tom autobuse chlastal a hulil,“ dodává.

Konstantin Sulimenko, který při prvním použití Zemáku ještě ani nebyl na světě, zase vzpomínal na éru Zemanova prezidentství. A hlavně na některé ne moc pěkné výroky.

„Možná si pamatujete, jak Miloš Zeman při setkání s Vladimirem Putinem pronesl větu ‚novináři by se měli likvidovat‘ a jak se Putin nervózně zachechtal a řekl, že likvidovat není třeba, jejich počet by se měl jen omezit. K tomu bych chtěl říct, že když musí českého prezidenta v otázce likvidace lidí uklidňovat válečný zločinec, tak se podle mě jedná o nejvíc nedoceněný moment celého Zemanova prezidentství,“ glosuje Sulimenko.

V druhé části podcastu jsme se podívali třeba na to, že už brzy otevře a přivítá první studenty skutečná vysoká škola života.

„Na 27. března se plánuje slavnostní otevření Jungmannovy národní akademie. Název sice zní nevinně, ale když se podíváte na seznam lektorů, tak vám hned dojde, co je to zač. Třeba namátkou: Petr Drulák, Petr Hampl, Martin Konvička, Josef Skála. Jsem zvědavá, co se tam bude učit; předpokládám, že Konvička bude přednášet islám,“ uvažuje Povolná.

A co dalšího dnes ve Šťastném podcastu uslyšíte? Třeba hned několik důvodů, proč si pustit dokument o Miloši Zemanovi, návod, jak obstruovat, nebo připomenutí, že přesně před třemi lety jsme začali řešit covid.

Poslechněte si jej v přehrávači v úvodu článku.