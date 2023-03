Šťastné pondělí: Už víme, co čeká Mynáře i Ovčáčka

Jindřich Šídlo ví, co čeká Zemanovy spolupracovníky po prezidentově konci.Video: Šťastné pondělí, Seznam Zprávy, Profimedia.cz, ČTK, Youtube.com

Miloš Zeman končí. A to zároveň znamená, že končí i jeho nejbližší spolupracovníci: Mynář, Ovčáček, Nejedlý a Kruliš. Co teď budou dělat? To vám řekneme ve Šťastném pondělí.