Šťastný podcast: Poslanci chtějí zakázat „ošklivá slovíčka“. Víme jaká

„Nebudete smět říct ani krysa, což by mohl být problém. Co když se budou poslanci muset bavit o regulaci krys v Česku? A když se zakáže i slovo kráva, to už to může celý poslanecký klub KDU-ČSL rovnou zabalit,“ říká specialistka Šťastného pondělí na sociální sítě Tereza Povolná a poukazuje při tom na velkou zálibu Mariana Jurečky ve focení se s krávami.

„Když jsi místopředseda či místopředsedkyně Sněmovny, tak obecně nemáš moc co na práci. Když nejsou dlouhé obstrukční schůze, tak je to velmi příjemná práce – hezká kancelář, auto s řidičem a tak dál. Ale pak si přeci jen občas říkáš: ‚Mohl bych něco udělat. Třeba sepsat etický kodex,‘“ vysvětluje nejhlavnější politický analytik Šťastného pondělí a odborník na parlamentní zvyklosti Jindřich Šídlo.

„Znojmo, 2017. Předvolební debata Seznam Zpráv,“ vypráví Šídlo, „byli tam třeba Stropnický, Fiala, Kalousek a pak taky Tomio Okamura. A Okamura tam začal mluvit o víčkách a jedna naše editorka mi do ucha říká: ‚Ty vole, zastav to, já už ta víčka nemůžu poslouchat.‘ Tak jsem Okamurovi říkal: ‚A víte, že to je blbost, ta víčka?‘ a on na to řekl: ‚No tak jo, tak jo,‘ a normálně od toho odešel.“