Šťastný podcast: Proč tolik rodily? Maminky komplikují Bekovi práci

Jakými problémy trpí naše školství? A proč ho může zachránit Trikolora? To vám řekne aktuální Šťastný podcast ve složení Jindřich Šídlo, Konstantin Sulimenko, Tereza Povolná a Ondřej Lasák.

Letošní absolventi základních škol mají problém – míst na středních je pro ně málo, a tak mají i někteří velmi schopní žáci problém dostat se na dobrou školu. A někdy dokonce vůbec dostat se na jakoukoliv školu.

Potíž je v tom, že zatímco kapacity středních škol jsou přibližně podobné jako v jiných letech, dětí je víc. A tak přichází na řadu otázka: Kdo to způsobil?!

„Já jsem si tuhle otázku položil a pak si na ni vzal týden soustředění,“ glosuje Jindřich Šídlo, „a přišel jsem na to, že to bylo proto, že matky hodně rodily. Proč hodně rodily? Kromě jiného i proto, že se zvýšil rodičovský příspěvek. A v tom měli tehdy prsty úplně všichni – sociální demokrati, ODS, lidovci, komunisti. A všichni, nejvíc předseda KDU-ČSL Kalousek, se tvářili, že pomáhají maminkám. Mimochodem, já upřímně tuhle pomoc maminkám nemám rád, protože to vyjadřuje takovou tu paternalistickou chápavost.“

Jenže školství kromě malé kapacity škol sužuje i hromada dalších problémů. Probrat všechny během třiceti minut by bylo téměř nemožné, ale zaměřili jsme se třeba na problém přijímacích zkoušek, přemíry učiva i rychlého střídání ministrů.

„Ještě za ministra Plagy vznikla pro český vzdělávací systém Strategie 2030+, což je velký koncepční dokument, do jisté míry kompromisní, ale v zásadě skvělý. Měla to být dlouhodobá strategie rozvoje školství. A trochu mi – i po diskuzích s některými učiteli – přijde, že se do něj Mikuláš Bek rozhodl hodit vlastní inovativní vidle. Což ale nemusí dopadnout dobře, protože ministři školství se střídají skoro rychlostí co rok, to ministr, což zase trochu nabourá kontinuitu toho resortu“ komentuje Konstantin Sulimenko.

Vzdělávání jsme řešili i ve druhé části Šťastného podcastu, ve které se Tereza Povolná tentokrát zaměřila nejen na sociální sítě politiků, ale i na celou instituci Ministerstva školství, pro které má spoustu cenných instagramových rad. Hlavní hvězdou druhé části naší zábavné show se ovšem stala Tereza Hyťhová, bývalá poslankyně za SPD a nyní členka Trikolory.

„Milí přátelé, rozhodla jsem se uvést některé skutečnosti na pravou míru. V roce 2020, když jsem jako členka opouštěla SPD, jsem při svém odchodu uvedla, že SPD je podnikatelský projekt. Ráda bych svá slova vzala zpět, jelikož tato slova nejsou pravdivá,“ cituje exposlankyni Tereza Povolná a dodává, „cítím, že se tady hraje o post ministryně školství“.

„Já si myslím, že by měla učit etiku na základních školách, nazvěme to takovou pragmatickou hyťhovskou etikou. Mělo by se o ní učit vedle Aristotela a Aleše Havlíčka (český politický filozof a pedagog – pozn. red.),“ krčí rameny Šídlo.

Hyťhovská etika našla po našem rychlém brainstormingu spoustu dalších využití nejen ve školství.

