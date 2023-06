Šťastný podcast: Rozdali jsme politické Oscary. Boduje Černochová i Nekula

Kdo se stal politickým objevem sezony? A která letošní událost byla nejvíc překvapivá? To zhodnotí aktuální Šťastný podcast ve složení Jindřich Šídlo, Konstantin Sulimenko, Tereza Povolná a Ondřej Lasák.

„Když se na celou sezónu podívám analyticky, pak, i když se mi to vůbec nelíbí, je pro mě jasný vítěz Jindřich Rajchl,“ krčí rameny Ondřej Lasák a neustupuje ani po argumentu, že má Rajchl v průzkumech sotva dvě procenta.

„Můj nominant na objev roku nebude člověk, ale agentura Star Research. To je ta agentura, která neexistuje a jejíž průzkum si vylepil Tomio Okamura před prezidentskými volbami na svůj Facebook, protože v něm měl Bašta asi 18 %. Pamatuju si, že tím číslem pak argumentoval v televizních pořadech, dokud se ho Terezie Tománková nezeptala, jestli nevadí, že ta agentura neexistuje,“ připomíná Tereza Povolná kauzu ze začátku roku.

„K této kategorii jsem si dovolil udělat několik nominací já,“ říká Konstantin Sulimenko, „prvními nominovanými jsou Piráti za to, že stále neodešli ani nebyli vyhozeni z vlády. Druhým adeptem je schodek státního rozpočtu za to, že ani v červnu stále nepřesáhl hranici 500 miliard. A posledním, kdo má šanci v této kategorii zvítězit, jsou korunovační klenoty za to, že ani po konci úřadování Vratislava Mynáře na Hradě nezmizely.“