Šťastný podcast: Vládní komunikační paralympiáda má nečekaného vítěze

Proč zažil Miloš Zeman hrozné 1. září a kdo se probojoval mezi finalisty komunikační paralympiády Karla Havlíčka? Poslechněte si nový Šťastný podcast ve složení Jindřich Šídlo, Konstantin Sulimenko, Tereza Povolná a Ondřej Lasák.

„Tohle byl poslední první školní den s Milošem Zemanem,“ připomíná Jindřich Šídlo, „a těch posledních věcí teď budeme sledovat spoustu – poslední předávání státních vyznamenání, kde ještě spousta jeho kamarádů žádné nedostala, poslední 17. listopad, poslední vánoční poselství,“ dodává v premiérovém dílu Šťastného podcastu.

V něm si tým Šťastného pondělí klade za cíl glosovat hlavní politické téma týdne i to, co se do aktuálního dílu oblíbeného satirického pořadu nevešlo.

Zatímco Zeman vítal prvňáčky, jeho poradce Martin Nejedlý se 1. září musel hodně potit. V Rusku se totiž nějak stalo, že z okna vypadl ředitel Lukoilu. Nejedlý se k tomu odmítl jakkoliv vyjadřovat. „Jistě by se mohl vyjádřit ke svým letům stráveným v Lukoilu, ale to by se asi taky proletěl z okna,“ říká Konstantin Sulimenko.

V tom jsme navázali i na aktuální díl Šťastného pondělí, kde jsme korunovali vítěze soutěže o nejhorší politickou komunikaci. Můžeme prozradit, že mezi finalisty se dostal (ale nevyhrál) i Petr Fiala – vítězství mu sebral ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

„Hlavně ze sociálních sítí Petra Fialy mám pocit, že pokračuje v kampani. Dává tam své patetické citace, rozhazuje rukama, kýve a stojí u stromů. A pořád slibuje, že něco už brzy přijde,“ zdůvodňuje nominaci producent Ondřej Lasák. Další nominanty a jejich kvalifikační výkony uslyšíte v podcastu.

V pravidelné rubrice Výběr z hrozných, kde se díváme na výkony politiků na internetu, představila Tereza Povolná třeba primátorský manifest kandidáta koalice SPOLU Bohuslava Svobody nazvaný Mým Pražanům. A byla z něj lehce vyvedená z míry.

„Když jsem ho poprvé četla, neznělo to něco, co by bylo od ODS. Znělo to tak jako… lidsky,“ říká nová online specialistka týmu Šťastného pondělí.

Analyzujeme, rozebíráme a glosujeme ale i spoustu dalších témat, tak si nezapomeňte Šťastný podcast pustit. Můžete to udělat v přehrávači v úvodu článku, na Podcasty.cz nebo ve své oblíbené podcastové aplikaci!

S dalším dílem se vrátíme opět příští pondělí.