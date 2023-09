Šťastný podcast: Zeman, nebo lidovci? Hledáme největší české vizionáře

Poté, co Petr Fiala představil svou vizi české budoucnosti, kterou pojmenoval Restart Česka, jsme se ve Šťastném podcastu rozhodli podívat na to, jestli je opravdu jediný politik, který nabízí jasnou, ucelenou a precizně formulovanou vizi budoucnosti. A samozřejmě není.

„Třeba vizí Miloše Zemana bylo chci vládnout, následně to bylo chci chatařit. No a pak na konci měl vizi chci všechny zničit, což se mu bohužel málem i povedlo,“ popisuje Jindřich Šídlo, „u lidovců je to vize: být ve všech vládách, ponižovat gaye, mít ministerstvo zemědělství a ochránit jihomoravské vinaře před zdaněním tichého vína“.

Obě tyto koncepce vedení země jsou bezesporu znamenité. Jsou to ale ty nejlepší vize, které jsme v české historii měli? Nebo jsou to vize Tomio Okamury shrnuté v jeho knihách: Umění žít, Umění vládnout, Umění přímé demokracie a Velká japonská kuchařka? Možná překvapivě ani jedno z toho. Našli jsme totiž dvě strany, které nabídly ještě něco lepšího. Které strany to jsou? To se dozvíte v první části Šťastného podcastu.