Instagram opět kopíruje TikTok. „Ten má ale deset let náskok,“ říká expert

„Je možné, že Instagramu tento experiment fungovat bude, protože proč nekopírovat něco, co už funguje. TikTok vlastně dělá to samé. Nedávno začal testovat stories, které Instagramu výborně fungují, nebo přidal možnost vysílat živě livestreamy,“ vysvětluje David Duc, expert na TikTok z agentury TikTokuj.cz.

„Zaprvé, TikTok je skvělý nástroj pro tvůrce. Aplikace pořád zajišťuje výborný organický dosah, to znamená, že váš obsah může vidět spousta uživatelů, aniž byste museli platit nějakou reklamní podporu. Vaše videa jsou hodně vidět, dostávají se mezi lidi, díky čemuž se spousta začínajících tvůrců velmi rychle proslaví. Není neobvyklé, že někdo během několika měsíců nabere desítky i statisíce sledujících, to prostě jiné aplikace zatím tak rychle neumožňují. A to je pro mladé velmi důležité – dnes nechtějí být děti astronautem, ale influencerem,“ říká Duc.

„Aplikace vás postupně poznává a na základě vašich interakcí ví přesně, co se vám líbí. Nemusíte zadávat nic aktivně do vyhledávání jako v případě YouTube, obsah je vám zkrátka servírován. TikTok na tomto algoritmu pracuje už od roku 2012, tedy přes deset let, a to je ve vývoji umělé inteligence strašně moc let náskoku. Na druhou stranu to je zároveň i ta stinná stránka té platformy,“ dodává Duc.