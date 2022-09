Stopáž: HBO šetří a nechává mizet obsah, Netflix bude vysílat reklamy

Jedním z důvodů je komplikovaná vlastnická struktura HBO. Naposledy byl jejím jediným majitelem americký telekomunikační obr AT&T – protože se mu ale v mediálním segmentu nedaří, jak by si přál, rozhodl se celou svou mediální část WarnerMedia, kam spadá i HBO a HBO Max, vyčlenit do nové struktury, ve které drží 70 %. Zbylých 30 % drží skupina Discovery. Ta si vzala na starost i celou strategii a management.

I to je varianta, respektive uvidíme, jestli se to bude týkat i HBO originálů, kam série „Spolu a hladoví“ spadá. Show Lukáše Hejlíka možná doplatila na to, že to není seriál, spíš reality show nebo dokument. Takže argument HBO byl možná ten, že tento žánr má přece Discovery, takže HBO nemusí podporovat podobné formáty. Z HBO Max byla odstraněna i původní seriálová tvorba, v Česku zmizel třeba seriál Bez vědomí.