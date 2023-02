Bojím se chamtivých politiků, říká ekonom. Proto nechce „státní penzijko“

V roce 2010 jsme dostali do schránek tzv. Kalouskovu složenku, která každého vyzývala, aby zaplatil 121 tisíc korun. Byl to rozpočítaný státní dluh na obyvatele včetně dětí a kojenců. Dneska na každého teoreticky připadá už 275 033 korun.

„Polsko a Maďarsko jsou naši blízcí partneři. Mám strach někde nechávat peníze na 40 let a doufat, že si jich nikdo nevšimne. Bál bych se, že by na ně stát sáhl v době, až je budu potřebovat,“ říká liberální ekonom Dominik Stroukal v podcastu Ve vatě. Podle něj jsou peníze v každém státním fondu teoreticky v ohrožení.

„Peníze nikde nesedí, chamtivé ruce politiků nemají co vzít. Kdyby politik sestavil fond a dal nám povinnost tam nakupovat státní dluhopisy, tak bych měl obavy, že on nebo někdo další po něm na ty peníze sáhne,“ obává se Stroukal, který působí na Metropolitní univerzitě Praha.

On sám státním obligacím nefandí, přestože nyní po letech nízkých výnosů zažívají renesanci. „Byl bych opatrný dávat peníze na státní dluhopisy, teď sice vynáší, ale historicky v nich člověk nic moc nenaspoří a pak mu to stejně můžou vzít. Dřív nebo později přijde politik, který by na to chtěl sáhnout,“ míní Stroukal.