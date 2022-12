Deset knih, které vám pomůžou zacházet s penězi

Experti a autorka podcastu Ve vatě doporučují deset knižních titulů, které vám pomůžou nejen lépe investovat, ale i porozumět financím. Ve výběru najdete publikace bývalých traderů, bankéřů, vědců i vizionářů.

1. Josef Jílek: Finance v globální ekonomice 1 a 2

Hned první knižní tip není snadné čtenářské sousto, ale budete po něm sahat často, slibuje ekonom Dominik Stroukal. „Ekonomicky s Josefem Jílkem nesouhlasím, ale o to je to zajímavější. Píše otevřeně o tom, jak fungují finance. Je to hodně akademické, je to učebnice, ale je to ‚bible‘. Člověk by to měl mít doma, hned vedle domácí kuchařky,“ doporučuje Stroukal titul špičkového odborníka v teorii i praxi bankovnictví.

Foto: Seznam Zprávy Učebnice a bible ekonomů v jednom

2. Joseph Wang: Central Banking 101

Kdo chce konečně porozumět tomu, jak centrální banky hýbou světem zvyšováním a snižováním sazeb, měl by sáhnout po knize někdejšího tradera amerického Fedu Josepha Wanga. „Je to úvod do toho, jak fungují centrální banky, ale od člověka, který s nimi pracuje a funguje na finančních trzích,“ doporučuje ekonom Stroukal Wangovu knihu i jeho twitterový účet.

Foto: Seznam Zprávy O centrálních bankách z pohledu tradera.

3. Václav Smil: How the World Really Works

Smil je renomovaný kanadský vědec českého původu, v médiích často titulovaný jako ten, jehož knihy čte Mark Zuckerberg i Bill Gates. Napsal už skoro čtyři desítky titulů, ale kniha Jak svět skutečně funguje je řazena k těm nejlepším.

„Ta kniha mě uhranula. Otevřela mi oči v pohledu na to, jak svět funguje,“ chválí publikaci investor Daniel Gladiš z Vltava Fund Sicav. Smil je původně energetik, má ale obrovský rozptyl. „Smil píše přístupnou formou, netrpí specializovaným fokusem. Vyjadřuje se srozumitelně, je to výborná četba na vánoční dny,“ míní Gladiš.

Foto: Seznam Zprávy Netušené souvislosti světa a čísla, kterými ohromíte.

4. Warren Buffett: Berkshire Hathaway Letters to Shareholders

Nejslavnější investor světa Warren Buffett se dušoval, že sám knihu nikdy nenapíše. Jeho životním dílem tak patrně zůstanou dopisy akcionářům jeho společnosti Berkshire Hathaway.

„To jsou investiční texty, které nikdo nikdy nepřekoná. Doporučuju si je přečíst ne jen jednou, ale každé tři roky znovu. Jsou užitečné jak pro lidi, kteří se k investování chystají nebo s ním začínají, tak pro lidi, kteří mají desetiletí zkušeností. Při každém přečtení se jim spojí s praxí něco, co jim do té doby nedošlo,“ doporučuje Gladiš texty svého oblíbence Buffetta.

Foto: Seznam Zprávy Vlastní knihu Buffett nikdy nenapíše. Musíte se spokojit s jeho dopisy akcionářům.

5. Michio Kaku: Fyzika budoucnosti

Známého fyzika, který předpověděl, že v budoucnosti lidé postaví města na Marsu a že rakovina bude obdobou nachlazení, si oblíbil hypoteční expert Libor Ostatek. Stejně jako se Jules Verne obklopoval nejpokrokovějšími vědci své doby, i Michio Kaku ve své knize zpovídá největší vědecké talenty naší doby.

„Vyzpovídal 300 vědců, mnoho z nich nositelů Nobelových cen, na jakých vynálezech pracují a co to přinese do budoucnosti. Sestavil z toho knihu, kde popisuje, jak bude vypadat život až do roku 2100. V poslední kapitole popisuje den v životě šedesátiletého páru, který se rozhodl mít dítě,“ popisuje Ostatek.

Jak to souvisí s financemi? „Je to docela dobrý návod, jak získat vhled do oblastí, které budou dávat v budoucnu i investiční smysl: lékařství, nanotechnologie,“ říká expert přes reality.

6. Brett King: Bank 4.0

Zajímavý pohled na vývoj bankovního sektoru nabízí další Ostatkova oblíbená kniha. Brett King rozdělil bankovnictví na několik etap, aktuálně už směřujeme do čtvrté fáze.

„Banking 1.0 trval stovky let a skončil teprve v 80. letech minulého století. Nepoužívali jsme internet, chodili na pobočky. V 80. letech s příchodem počítačů vznikla etapa bankovnictví 2.0. A pak přišel v roce 2007 smartphone a s ním etapa banking 3.0. Teď už jdeme do čtvrtého stadia vývoje, tím je veřejná služba,“ popisuje Ostatek.

Foto: Seznam Zprávy Kam směřuje bankovnictví?

7. Michael Lewis: Boomerang

Michael Lewis obchodoval s dluhopisy v New Yorku a Londýně, trading opustil a píše zajímavé a navíc vtipné knihy. „Tahle je o minulé finanční krizi. Píše o těch největších propadácích. Proč se Řecko zadlužilo, proč zkrachovaly všechny islandské banky, jak to, že se řecký klášter stane druhým největším majitelem pozemků v zemi, jak to, že düsseldorfský fond jako poslední na celé zeměkouli v pátek ve 12:30 koupí dluhopisy Lehman Brothers, které o víkendu zkrachují,“ láká na knihu investor Lubor Žalman.

Foto: Seznam Zprávy Všechny krize světa a jak se z nich poučit.

8. Daniel Kahneman: Myšlení rychlé a pomalé

Kahneman je jedním ze zakladatelů behaviorální psychologie. Jeho kniha není o financích, ale financí se strašlivě dotýká, míní Lubor Žalman: „Je to o tom, jak funguje náš mozek a jak nás obelhává. Spoustu zjevných omylů děláme, když řešíme finance a během investování,“ upozorňuje bývalý ředitel Raiffeisenbank Žalman.

Foto: Seznam Zprávy Chcete se přestat nechat balamutit svým mozkem? Čtěte Kahnemana.

9. Morgan Housel: Psychologie peněz

Bestseller, který byl přeložen do 52 jazyků, nově i do češtiny. „Jde vlastně o příručku základů investování, dvacet krátkých pojednání o tom, jak lidé uvažují o penězích. Kdo se o finance zajímá déle, asi neobjeví nic převratného, ale výborně se to čte,“ doporučuje Markéta Bidrmanová, autorka podcastu Ve vatě. A jeden citát za všechno: „Vaše bohatství jsou vaše příjmy minus vaše ego,“ píše cenami ověnčený Housel, partner v konzultační firmě The Collaborative.

Foto: Seznam Zprávy Jak lidé přemýšlejí o penězích ve dvaceti krátkých pojednáních.

10. Jakub Dvořák: Průvodce pro pasivní investování

Kniha Jakuba Dvořáka, autora investičního podcastu Rozbité prasátko, je na trhu teprve pár týdnů. „Za mě skvělý titul pro začátečníky, kteří se logicky nechtějí vrhat do studování jednotlivých akciových titulů, ale rozhodli se vsadit na pasivní investování, zejména skrze ETF fondy,“ říká Markéta Bidrmanová.

Autor bere pasivní investice skutečně od základů. „Od vysvětlení základních pojmů přes důkladný popis, jak ETF fondy vlastně fungují, až k příkladům modelových portfolií. Vše opatřené praktickými příklady, výpočty, tabulkami a navíc psané jednoduchým, srozumitelným jazykem,“ popisuje Bidrmanová.

Foto: Seznam Zprávy Provede vás zákoutími pasivního investování.

Poslechněte si celý bonusový díl v přehrávači v úvodu článku.