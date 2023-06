Deset procent, které zachrání budoucí penzisty před chudobou

„Dnes je důchod průměrně 44 procent hrubé mzdy. Jsme na vrcholu. To číslo vzhledem k demografickým projekcím začne klesat. Náhradový poměr se bude muset snížit ze 44 na 35 a za pár desítek let to může být klidně 25 procent toho, co berou v hrubém zaměstnanci,“ predikuje v podcastu Ve vatě ekonom Dominik Stroukal.