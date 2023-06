Staré „zlé firmy“ vám pořád umí pěkně vydělat, radí investoři

Apple či Microsoft oslňují dvojciferným růstem. Nezavrhujte kvůli nim všechny „staré“ firmy, radí investoři. Cigarety nebo ropa dokážou přinést solidní zisky ještě desítky let, shodli se v podcastu Ve vatě speciál.

Ján Hájek, portfolio manažer Top Stocks, investoval do těžařské společnosti Hess, která má partnerství s ropným gigantem Exxon Mobile. Do hledání nových ložisek už se sice moc neinvestuje, ale americký Hess začne díky svým stávajícím nalezištím ropy v Guyaně slušně profitovat. I když se poptávka po ropě v budoucnu sníží, firma bude podle Hájka dál vydělávat. Podobně to funguje i u tabáku.

„Přestože spotřeba tabáku klesá, mezi nejlepšími investicemi za posledních 20 let překvapivě trůní Philip Morris. Sektor má schopnost přizpůsobovat nabídku poptávce, umí ovlivnit cenu. Stejné je to u ropy. Pokud bude poptávka klesat, ale zároveň bude klesat nabídka, tak si mohou „pricing power“ uchovat,“ míní Hájek.

Poptávka po všech zdrojích energie, včetně fosilních paliv, tu bude desítky let, doplňuje jej Daniel Gladiš, investor a zakladatel Vltava Fund SICAV: „Desítky let se svět absolutně neobejde bez fosilních paliv. Jsem přesvědčen, že poptávka po nich dlouho poroste. Trh to nevnímá, jak by měl. Budoucnost světa neurčuje Německo a Kalifornie, ale chudších 5,5 miliardy lidí na světě, kteří čelí nedostatku energie,“ řekl v podcastu Ve vatě speciál, který jsme natočili 20. června v brněnském prostoru Co.labs.

Pozor na euforii

Pozor ale na to, v které fázi ropné akcie kupujete. Loni kvůli válce bodovaly, letos jsou na tom špatně. „Kdo chce postavit portfolio dlouhodobě, tak tam ropa určitě patří. Nenechte se zlákat euforickou vlnou, kupujte spíš, když poptávka klesá. Letošek je lepší načasování než loňský rok,“ myslí si Anna Píchová, hlavní analytička společnosti Cyrrus.

Sázet na celý sektor či region podle ní nedává smysl. „Snažím se v nejisté době hledat příběhy, které mi dávají smysl. Třeba elektroauta. Jistota je, že jich v dalším roce bude vyrobeno víc než letos, a pravděpodobně to tak půjde ještě pár let. Pro elektroauta jsou třeba polovodiče. Ty součástky se prodají vždycky.“

V technologickém sektoru by se zdálo, že se investor aktuálně nemůže splést. Hlavní index S&P 500 si připisuje 15 %. Široký index technologických akcií Nasdaq Composite letos zatím vzrostl o 31 %. A index deseti největších amerických technologických akcií NYSE FANG+ připisuje dokonce 74 %.

Ne každá „techno“ firma je nový Apple

I mezi technologickými skokany je ale třeba si vybírat, ne každý musí být zákonitě jen kvůli AI úspěšný, upozorňuje investor Ján Hájek. „Pokud se celý sektor bude obchodovat na vysokém ocenění, možná se tam najde nový Microsoft nebo nový Apple a Nvidia. Ale nebude to všech 40 firem. Potřebujete najít dobrou společnost, ale takovou, kterou trh nevidí.“

Obří firmy jako Microsoft nebo Alphabet, které vyvíjí AI modely, táhne vzhůru zájem o umělou inteligenci. Microsoft ohlásil, že k růstu jejich tržeb bude AI přispívat jedním procentem. S nimi se vezou i akcie Amazonu a Apple. Výrobce čipů Nvidia se stal další firmou s hodnotou přes bilion dolarů, zvedl výhledy tržeb.

Podle Daniela Gladiše z Vltava Fund SICAV jsou technologické firmy nyní předražené. Obává se dokonce bubliny, jaká postihla na přelomu milénia firmy katapultované nahoru rozmachem internetu.

„Já jsem rok 2000 zažil jako aktivní investor a nabádám k opatrnosti. S nástupem internetu se říkalo, že to přinese obrovský růst produktivity práce. Ale žádný skok nahoru tam není, v USA produktivita dlouhodobě klesá. Před dot com bublinou se spoustě společností, které na trend naskočily, dávala budoucnost, což bylo vidět na ceně akcií, ale velká část těch firem už neexistuje,“ varuje Gladiš.

Taxíkům pomohl mobilní internet

Podle Jána Hájka bude umělá inteligence stejným zlomem jako příchod internetu. Těžko ale odhaduje, kdo z ní bude těžit. „Pro mě je AI zlom v produktivitě, jako když přišel internet. První vítězové byly sice telekomunikační společnosti, které natáhly kabely. Na konci byly vítězi firmy, které internet použily, změnily svůj podnikatelský model a snížily náklady. Něco podobného uvidíme s AI. Firmy, které ji dokážou nejlépe aplikovat, získají konkurenční výhodu.“

„Půjčovny aut fungovaly agentským způsobem. Až nástup internetu jim umožnil dostat se ke klientům napřímo. Obejít letecké společnosti a hotely, neplatit jim 9 % jako komisi a nabízet půjčení auta přes internetové stránky. Podobně Uber nemohl fungovat bez mobilního internetu,“ líčí Ján Hájek.

Podle Anny Píchové z Cyrrusu už některé firmy ze služeb umělé inteligence těží teď, zejména ty z oblasti software a ty, které poskytují služby. Otázka je, jak rychle to dokážou zpeněžit. „Adobe už AI do Photoshopu začlenil, ale jaká bude monetazice nad rámec běžného předplatného, je zatím otázkou. V Microsoftu pomáhá AI doplňovat slova v e-mailech. Je otázka, jestli za to budou vybírat více peněz,“ přemýšlí analytička.

Pusťte si celý speciál ve videu nebo audiu v přehrávači v úvodu článku.