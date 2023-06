Německo chce továrnu na čipy. Přispěje Intelu deset miliard eur

Berlín na výstavbu továrny původně přislíbil dotace 6,8 miliardy eur (asi 162 miliard Kč). Intel však později kvůli vyšším nákladům na energie a výstavbu požadoval vyšší podporu. Spolkový ministr financí Christian Lindner před týdnem v rozhovoru s deníkem Financial Times (FT) poskytnutí vyšších dotací odmítl.

Společnost Intel v březnu loňského roku oznámila, že si pro nový komplex na výrobu čipů vybrala středoněmecké město Magdeburg. Na tiskové konferenci tehdy uvedla, že v Evropě, zejména v Německu, hodlá do deseti let investovat až 80 miliard eur. Peníze vloží mimo jiné do posílení výroby v Irsku, zbudování závodu v Itálii a zřízení evropského výzkumného centra ve Francii.