Hypotéky mohou zlevnit, i když inflace roste. Pomohou tomu tři věci

Čím to je, když inflace stále roste? „Vysvětluji si to tak, že trh větří příchod recese a bankovní trh chce obchodovat.“ Cena pětiletých peněz je podle Ostatka nejnižší od letošního března.

„Jestli se banky na pětiletce financují za 4,7 procenta, tak to otevírá prostor, aby určité zlevnění hypoték přišlo rychle. A mám-li inflaci, která míří ke 20 procentům, a mám možnost koupit nemovitost s hypotékou za šest procent, tak to není špatná úvaha.“

Podle Ostatka může přijít zlevnění již na podzim, ale nevylučuje, že se banky pustí do konkurenčního boje už v průběhu srpna. „Banky by mohly jít u pětileté fixace i pod pět procent.“

Právě dlouhodobé fixace by byly banky podle Ostatka ochotné snížit, pokud by se změnila pravidla pro předčasné splácení hypoték související s hypoteční turistikou. Pokud klient předčasně splácí hypotéku mimo zákonem povolené možnosti, které jsou zdarma, platí bance takzvané oprávněné náklady. Podle České národní banky si však banky mohou tyto náklady účtovat v řádu stokorun.

„Kdyby si teď banka vzala zdroje na poskytnutí desetileté hypotéky, sazby poklesnou a klient to za tři roky předčasně splatí, tak to pro banky představuje riziko ztrát,“ říká Ostatek. Podle něj je tento stav chybou, kterou je třeba napravit. Pokud by si banky v těchto případech mohly účtovat vyšší poplatky, mohly by jít s cenou dlouhodobých fixací dolů.