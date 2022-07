Zlom po letech zdražování. Ceny bytů v Praze přestaly růst

Podle analýzy toto navýšení vychází především z cen nově přidaných projektů, jejichž průměrná cena se za druhý letošní kvartál vyšplhala na 157 401 korun za metr čtvereční, a to mimo jiné i kvůli vysokým cenám materiálů.

„V meziročním srovnání ceny nových bytů v Praze vzrostly zhruba o pětinu. Ale v poslední době se ceny už stabilizují a od začátku roku se zvýšily jen zhruba o pět procent. Celkově za letošní rok očekáváme růst maximálně do 10 %,“ říká zakladatel a šéf Central Group Dušan Kunovský.

Důvodem je podle jeho slov zejména zásadní úbytek lidí kupujících si byt na hypotéky. Jejich úroky se raketově zvýšily a nyní jsou zhruba trojnásobné než před rokem. Proto v této době většina lidí koupi na hypotéku odkládá a čeká na to, až se úroky opět sníží.

„Aktuální situace na hypotečním trhu prakticky převrátila strukturu kupujících. Zatímco v minulosti převažoval počet klientů, kteří financovali nové bydlení hypotékou, dnes se tento poměr otočil ve prospěch investičních koupí. Zájem o nové bydlení v Praze přetrvává, nicméně část klientů, především z řad lidí do 30 let, na hypotéku za současných podmínek nedosáhne a musí pořízení nového bydlení odložit. Mezi kupujícími jsou dnes tak častěji ti, kteří pořízením nového bytu ukládají své finanční prostředky do bezpečí před stále rostoucí inflací,“ uvedl Petr Michálek, generální ředitel Skanska Reality, a. s.