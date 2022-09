Investice přes mobil? Nebát se, ale nebláznit. A pozor na poplatky

„Ty společnosti vydělávají hezké peníze, někde je vydělat musí. Část z poplatků je schovaná ve formě spreadu, což je rozdíl mezi nákupní a prodejní hodnotou aktiva. Člověk kupuje dráž, než by mohl,“ vysvětluje odborník na fintech a hlavní ekonom platební instituce Roger Stroukal.

U poplatků je třeba si dávat pozor i na to, kolik ze zisku vymaže převod peněz z jedné měny do druhé. „Typicky člověk do investičních aplikací nahrává koruny, pak se obchoduje v eurech a zpátky si bere koruny. Dejte si pozor, člověk na něčem vydělá procento a pak mu procento sežere kurz,“ říká Stroukal.