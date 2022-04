Investor radí, jak přežít roky v krizi. Akcie prodejte, kupte za ně soláry

Jan Pravda investuje už 30 let. Správně předpověděl třeba pád cen emisních povolenek na nulu v roce 2005. Trhy jsou podle vystudovaného geologa teď v seismické zóně a blíží se ke zlomu.

„Blížíme se k fázové změně. Není to pocitová záležitost. Všechny charakteristiky jsou v řádu 100 let bezprecedentní,“ říká v aktuálním dílu podcastu Ve vatě.

„Čeká nás akciová stagnace v řádu desítek let jako to bylo v Japonsku. Japonsko mělo tři ztracené dekády, od té doby se plácá odnikud nikam. Čeká nás období špatné performance. Nula, minus dva, minus tři,“ míní Pravda.

Investoři do akcií a akciových fondů teď budou podle Pravdy před dilematem, kdy z padajících trhů utéct a kam.

„Je snadné do akcií naskočit, ale je těžké vyskočit. Vidíte korekci pět procent, říkáte si, ono se to vzpamatuje, pak je to ale 10 procent, pak 30 procent a pak 50. Je těžké se z toho vyhrabat.“