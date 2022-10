Sami bohatnou, své sledující nechají podvést. Pozor, kdo vám radí s penězi

Podle Dominika Stroukala je nejlepší sledovat ty, co o trzích reálně rozhodují. „Nejlepší finanční influencer je šéf Fedu, americké centrální banky, Jerome Powell. Když něco napíše, má to reálný dopad na všechny trhy. Sledujte centrální bankéře a hlavní ekonomy velkých institucí. Nehoní svíčkové grafy a neříkají: ‚Super, bude lambo.‘ Ale co napíšou, může ovlivnit moji peněženku,“ vysvětluje hlavní ekonom platební instituce Roger v podcastu Ve vatě.

„Než jako seriózní informace to chápu jako zábavu. Důležité je, aby člověk nepřekročil hranice, že se prodá, aby narval mladému publiku nějaký podvod. Ale to nemá zapotřebí, když je schopen se zaplatit ze seriózních projektů.“

„Je to legální byznys. Stačí, když má influencer pár desítek tisíc sledujících. A otevřeně řekne, že nakupuje v dané aplikaci. Pro firmu je to lepší a levnější způsob, jak zasáhnout cílovku, než televize a rozhlas,“ míní Stroukal.

„Člověk to nakoupí, vyhypuje (zpropaguje, pozn. red.) na svých sítích a jak to začne skákat nahoru, tak to prodá. Ale dnes už to influenceři ani nevlastní. Dostanou skript: ‚Řekni, že tohle je super coin (kryptomince, pozn. red.), ať to koupí.“ Za to dostanou statisíce dolarů,“ popisuje Stroukal strategii některých internetových šejdířů. Inzerované „coiny“ přitom někdo vytvoří na koleni za pár minut.