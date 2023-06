„Neměl jste tu zůstávat, pane ministře.“ Vlevo dole v šoku ze svého důchodu

Ministr práce Marian Jurečka přišel diskutovat na VŠE s moderátorkou Marií Bastlovou o důchodové reformě. Pak ale zůstal, aby si poslechl následné vystoupení podcasterů z Vlevo dole. A to neměl dělat.

Ač schovaný v davu, dostal znovu mikrofon a musel odpovídat třeba na to, kdy půjde Václav Dolejší do důchodu. „Můj odhad je, že půjdete do důchodu v 65 letech a asi devíti měsících. Tak bych to tipnul,“ začal z hlavy počítat ministr.

O něco mladší Lucie Stuchlíková se na svůj důchod bála i zeptat. „Tipuju, že ty půjdeš tak v 72 letech,“ kontroval Václav. Ministr Jurečka má ale teorii, že Čechy může od zvyšování věku odchodu do penze zachránit, když se začne rodit víc dětí.

„Nerodíme tolik, jako by si přáli v KDU-ČSL. Promiňte, pane ministře, neměl jste tu zůstávat,“ rýpl si ještě Václav. Teprve když ministr odešel, nastala správná chvíle na to, probrat fascinující příběh penzijní reformy, kterou potřebujeme od 90. let, víme to, ale stále ji nemáme.

„Penzijní reforma má vlastní životní cyklus. Před volbami je to nejdůležitější věc na světě, pak vláda zjistí, že to není tak jednoduché. Tak připraví alespoň nějaké drobné změny, se kterými se babrá do konce volebního období. No a pak se to celé zase opakuje,“ říká Lucie Stuchlíková.

V jaké životní fázi důchodové reformy se zrovna nacházíme? Kde Andrej Babiš okoukal svůj levicový směr? A je lepší hard talk, nebo soft talk? Poslechněte si záznam z vystoupení Vlevo dole na pražské VŠE!

Chystáme také tradiční otázkový díl. Ptejte se Lucie Stuchlíkové a Václava Dolejšího na vše, co vás zajímá o české politice, v tomto formuláři. Odpovědi uslyšíte v epizodě, která vyjde ve středu 5. července.