Pustili jsme Vlevo dole na sjezd lidovců. Neuvěříte, co se stalo pak

„V Ostravě nechyběla tradiční pálenka a dechovka, před hotelem ovšem taky stály solární panely, rychlodobíjecí stanice a elektromobily nejen s bateriemi, ale dokonce i na vodík. Jako by se lidovci snažili zbavit nálepky konzervativní a tak trochu zaprděné strany,“ říká Václav Dolejší.

V sále bylo značné množství mladých delegátů, předsálí ovládli členové mládežnické organizace a hodně se mluvilo o ekologii. Jen s těmi ženami ve vedení to zase moc dobře nešlo, jak si stěžovaly některé delegátky.

Sjezdy politických stran se dělí na dva druhy – ty po vyhraných a ty po prohraných volbách. Zatímco po prohře se vyrojí desítky kandidátů na vedení, kteří vědí, jak se to mělo dělat lépe, po vítězství se plácá po ramenou a vedení zůstává při starém.

U lidovců šlo spíš o ten druhý případ – i když ne tak docela. Marianu Jurečkovi místo spojenkyně Šárky Jelínkové totiž straníci zvolili jako zástupce kritického Jana Bartoška. „Je to varovný prst zdvižený k Marianu Jurečkovi – nelíbí se nám preference pod pěti procenty,“ říká Lucie Stuchlíková.

Kdo je Josef Valihrach a proč je na sjezdu KDU-ČSL důležitější než předseda? Co by udělal Jiří Čunek, kdyby potkal Gretu? A co miluje ministryně životního prostředí Anna Hubáčková? Poslechněte si celou speciální epizodu Vlevo dole ze sjezdu lidovců!