Vlevo dole: Co teď udělá ponížený Kalousek? Chystá novou stranu?

Po čtvrtečním odpoledni, kdy širší vedení TOP 09 odmítlo Miroslava Kalouska na kandidátce koalice Spolu do evropských voleb, si všichni kladou otázku: Co teď ten mazaný lišák udělá, co asi chystá? Musí být naštvaný, ponížený, tohle nenechá jen tak.

Možnosti dalšího vývoje událostí rozebírají političtí reportéři Václav Dolejší a Lucie Stuchlíková v podcastu Vlevo dole. Miroslav Kalousek, který se před třemi roky vzdal poslaneckého mandátu a opustil politiku, stále přitahuje značnou pozornost. Je zřejmé, že muž, jemuž bude v neděli 63 let, bez politiky neumí žít a chce se vrátit.

„Nikdo přesně neví, co chystá. Na mě to působí dojmem, že se chtěl nechat odmítnout, aby mohl v ‚Topce‘ prásknout dveřmi, a tím si třeba uvolnit ruce pro vznik nové politické strany. On sám cítí silnou poptávku zklamaných vládních voličů, kteří hledají alternativu,“ říká Lucie Stuchlíková.

„I když průzkumy ukazují statisíce frustrovaných voličů, tak mi přijde, že už tady není místo pro novou politickou stranu. Naopak, je jich tu až moc, vždyť nabídka je široká. Snad už jsme vyléčeni z hledání spasitelů. Navíc k založení nové partaje potřebuješ spoustu nadšených lidí – kde je vzít?“ přemýšlí Václav Dolejší.

TOP 09 svého spoluzakladatele na společné evropské kandidátce odmítla proto, že je příliš velký individualista, který se nehodí do týmu, kde ho ostatní hráči nechtějí – konkrétně ODS a KDU-ČSL. Navíc mu nemohou odpustit každodenní kritické komentáře vůči Fialově vládě.

Z 36 členů výkonného výboru TOP 09 pro Miroslava Kalouska na kandidátce hlasovala jen čtvrtina: pro devět hlasů, proti 20, sedm lidí se zdrželo. Podobně vedení strany v čele s Markétou Pekarovou Adamovou odmítlo vyslat od eurovoleb i Jiřího Pospíšila, dalšího expředsedu a stávajícího europoslance.

Aby TOP 09 nevypadala, že už nestojí o svého zakladatele, nabídla Kalouskovi jinou možnost návratu – kandidaturu do Senátu v příštím roce. Je to sice míněno vážně, ale zároveň jde tak trochu o naschvál. Kalousek totiž dal najevo, že o horní komoru nestojí, nazval ji „trafikou“. V dvoukolových senátních volbách, kde si ve finále lidé vybírají menší zlo, by to ani neměl snadné.

