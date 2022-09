Vlevo dole: Kdo po volbách rezignuje? Bartoš, nebo Rakušan?

Tím prvním důsledkem bývá, že při hlasování do Senátu voliči rádi dávají najevo nesouhlas s vládní politikou a snaží se vyvažovat. Znamená to, že letos propadnou kandidáti vládních stran a naopak uspějí ti z hnutí ANO, jemuž doteď senátní volby moc nešly?

„Máme vládu teprve rok a přijde mi, že je ještě brzo na to, aby lidé chtěli dát Fialovi na frak a poslat opozici do Senátu. Efekt toho ‚zdviženého prstu‘ se podle mě ještě tak natvrdo neprojeví,“ tipuje Václav Dolejší v aktuálním díle podcastu Vlevo dole.

„Já bych naopak tu situaci, ve které se Česko aktuálně nachází, nepodceňovala – vládě objektivně nehraje moc do karet. Myslím, že budeme ještě překvapení tím, jak moc a jak brzy budou chtít lidé vyvažovat,“ oponuje Lucie Stuchlíková.

Druhým dopadem trochu přehlížených voleb může být situace, kdy nějaká strana výrazně propadne. Její předseda se tak rychle dostane pod tlak svých spolustraníků, aby rezignoval a uvolnil místo nástupci. To se klidně může stát Vítu Rakušanovi, pokud jeho STAN výrazně ztratí tam, kde vzniklo – tedy na komunální úrovni.

„Pokud se ukáže, že pražská kauza Dozimetr poškodí Starosty i jinde po republice, nastane v hnutí velká nespokojenost. Otázkou ale je, kdo by Víta Rakušana nahradil. Nezdá se mi, že by se do toho u Starostů někdo zrovna hrnul,“ podotýká Lucie Stuchlíková.